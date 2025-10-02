Aeronaves com destino a Israel escalaram nos Açores e Governo quer apurar responsabilidades

Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma "falha de procedimento", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que quer apurar responsabilidades.

Em comunicado, o MNE realça que "a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", ocorrida em 22 de abril, não significa que "tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.

Esta operação teve "comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)", indica o comunicado do ministério tutelado por Paulo Rangel.

A comunicação, esclarece, tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional.

"Dada a sensibilidade da questão, esta comunicação deveria ter sido reportada ao gabinete do ministro [Paulo Rangel] antes de esgotado o prazo de autorização", salienta ainda.

Esta situação configurou uma "óbvia falha de procedimento, contrária às instruções internas dadas pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de resto, publicamente conhecidas", acrescenta a nota do Palácio das Necessidades.

O ministério vai avançar com "um apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos de modo a evitar que tais falhas processuais voltem a ocorrer, especialmente em processos de autorização tácita".