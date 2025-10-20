Mulher suspeita de abandonar filho recém-nascido junto aos Sapadores de Leiria constituída arguida

A mulher suspeita de ter abandonado na madrugada de hoje o filho recém-nascido junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria foi identificada e constituída arguida, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"A mulher, de 27 anos, foi identificada, constituída arguida e está a ser ouvida neste momento nas instalações do Comando Distrital de Leiria da PSP", afirmou, pelas 14:00, a mesma fonte.

Um recém-nascido foi deixado na madrugada de hoje junto aos Bombeiros Sapadores de Leiria, que o transportaram para o Hospital de Leiria, confirmou o comandante dos bombeiros.

O caso ocorreu pelas 03:57, quando o bebé foi encontrado na entrada do edifício dos bombeiros, dentro de um saco de compras, adiantou a fonte.

O bebé, um menino, foi depois levado para o Hospital de Leiria, para ser avaliado e o caso foi entregue às autoridades.

A informação tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal, que acrescentou que o saco de compras, além do bebé, tinha fraldas e leite.

Foram guardadas imagens de videovigilância do exterior do quartel, que podem ajudar a identificar quem abandonou o recém-nascido, acrescentou a fonte.

Fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria declarou esta manhã que o bebé está bem e terá um dia de vida.

"A criança está bem. Chegou bem [ao hospital], aconchegada, estava coberta com uma manta", afirmou esta fonte, referindo que o recém-nascido, numa primeira observação, "terá um dia de vida, eventualmente".

A ULS adiantou que o bebé, "ainda com cordão umbilical", além da "roupa e mantinha", tinha "um saco térmico, biberão e leite".

Segundo a ULS, que integra o Hospital de Santo André, em Leiria, "a criança vai ficar em observação no serviço de Pediatria, para acompanhamento clínico", cabendo às "autoridades competentes fazerem o seu trabalho de investigação".

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Leiria, José Rito, revelou depois que o bebé foi deixado por uma mulher à entrada do quartel, junto à central de comunicações.

Fonte oficial do Comando Distrital de Leiria esclareceu ainda que a PSP foi informada da situação pelas 05:30 através dos bombeiros e que em causa estará um alegado crime de exposição ou abandono.