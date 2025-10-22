Primeiro-ministro cancela agenda até "final das cerimónias fúnebres"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou hoje toda a agenda prevista até ao final das cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, que decorrem até quinta-feira pela hora de almoço.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

"O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou toda a agenda até ao final das cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão", refere a nota, ficando em aberto se o chefe do Governo ainda poderá participar em parte do Conselho Europeu que se realiza em Bruxelas na quinta e sexta-feira.

O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se hoje a partir das 18:30 em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, e a missa decorre no mesmo local às 13:00 de quinta-feira, sendo a celebração presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa emérito, D. Manuel Clemente.

O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família.

Luís Montenegro tinha inicialmente previsto na agenda de hoje o debate preparatório do Conselho Europeu na Assembleia da República, que também foi cancelado, tal como todo o plenário de hoje e quinta-feira.

O primeiro-ministro cancelou também a viagem já hoje para Bruxelas, na qual participaria no jantar informal com o Presidente do Egito por ocasião da Cimeira UE-Egito.

O Governo decretou luto nacional para hoje e quinta-feira, dias em que decorrem as cerimónias fúnebres.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi até à sua morte membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.