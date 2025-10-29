Licença do Portinho envolta em polémica

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 29 de Outubro, dá conta que a Direcção Regional do Ordenamento do Território e a Câmara Municipal de Santa Cruz divergem quanto à validade da autorização para a construção do empreendimento turístico. DROT admite ilegalidade.

Vacina da gripe já foi dada a 400 crianças

Campanha gratuita chega pela primeira vez à faixa etária entre os 6 meses e os dois anos. Pneumologista reforça importância da inoculação nos mais novos.

Autonomia é desígnio nacional

Em entrevista ao DIÁRIO, o candidato presidencial, António José Seguro, admite que “o centralismo desconfia sempre das regiões e das periferias”.

‘Craques da Bola’ sobem hoje ao palco

Iniciativa do DIÁRIO e da Empresa de Cervejas da Madeira distingue estrelas do futebol e do futsal regional.

Seguradores sem interesse nas bananeiras

GESBA lançou três concursos internacionais. Três ficaram desertos.

