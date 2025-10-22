Enterrados em valas 54 cadáveres de palestinianos na Faixa de Gaza

Os restos mortais de 54 pessoas, cujos corpos não puderam ser identificados foram hoje enterrados em valas de um cemitério no centro da Faixa de Gaza.

Estes cadáveres tinham sido entregues há cinco dia pelas autoridades israelitas como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hamas, que foi promovido por Estados Unidos da América, Egito, Qatar, Arábia Saudita e Turquia, enquanto 15 corpos de 28 dos reféns hebraicos foram também devolvidos.

Os restos mortais, envoltos em mortalhas brancas, foram transportados em ambulâncias e veículos com câmara frigorífica do hospital de Khan Yunis (sul da Faixa de Gaza) para as cerimónias fúnebres em Deir el Balas.

Cerca de 100 profissionais de saúde e dedicados ao apoio humanitário rezaram no local em memória das vítimas, cujos panos tinham números e algumas palavras escritos, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

A polícia, as autoridades de Deir al-Balah e o Comité Internacional da Cruz Vermelha também participaram do cortejo fúnebre.

No total, 195 corpos foram devolvidos a Gaza, após a chegada de outros já 30 hoje. Dos quase 200, 57 foram identificados pelas famílias, através de meio eletrónico posto à disposição pelo Ministério da Saúde local, com imagens dos falecidos e marcas para possível identificação.