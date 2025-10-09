Fazendo um balanço aos últimos dias da campanha, Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal do Funchal, considera que “a campanha eleitoral que está prestes a terminar foi mais um campeonato de promessas, desfiadas pelos mesmos de sempre".

"Em vez de identificarem problemas, de apresentarem ideias e de explicarem as políticas que defendem e pretendem implementar, os principais candidatos limitaram-se a anunciar alegados 'investimentos' de exequibilidade e utilidade duvidosa", apontou a candidata liberal citada em comunicado de imprensa.

"O – imaginativo – parque de estacionamento no Largo do Município foi substituído por bolsas de estacionamento e parques periféricos, e a pista municipal de atletismo do RG3, prometida por todos desde 2016, parece que, afinal, vai ser executada pelo Governo Regional, sabe-se lá quando. E somando as habitações que todos prometeram construir, não faltarão, certamente, casas no Funchal nos próximos 4 anos”, ilustrou Sara Jardim, sublinhando que a IL "não entra neste campeonato".

"Não prometemos às pessoas aquilo que não podemos cumprir e que, na maioria dos casos, nem sequer é da competência da Câmara Municipal. Como sempre, apresentámos ideias e soluções diferentes e inovadoras para problemas que, não sendo novos, revestem contornos diferentes", reiterou a cabeça-de-lista da IL, que estabelece como objectivo garantir a representação da Iniciativa Liberal nos órgãos autárquicos

Além de um vereador, a IL contra eleger os primeiros deputados liberais para a Assembleia Liberal do Funchal, manifestou Sara Jardim.

Já Rosie Bayntun, que lidera a lista candidata à Assembleia Municipal do Funchal, garante que está “pronta para assumir essa responsabilidade e esse desafio".