Engenheiros visitam Centro de Processamento de Banana do Funchal

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica e do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia do Ambiente, promove amanhã, dia 23 de Outubro, pelas 14h30, uma visita técnica ao Centro de Processamento de Banana do Funchal, localizado na freguesia de São Martinho.

Inaugurado em Setembro de 2023, o Centro de Processamento de Banana do Funchal, pertencente à GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda., processa cerca de 100 toneladas de banana por dia.

O centro é parte essencial da fileira da banana da Madeira, nomeadamente na selecção, classificação, pesagem, embalamento e expedição para o mercado regional e do continente.

A visita será conduzida pela administradora da GESBA, Aurélia Sena e pelo engenheiro Carlos Afonso e incidirá no circuito de processamento da banana e também na gestão dos subprodutos e dos resíduos que advêm do processo.