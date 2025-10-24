Avaliação bancária da habitação na RAM dá 'salto' para 2.311 euros m2

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira voltou a aumentar, desta feita para os 2.311 euros/m2, estabelecendo um novo máximo em Setembro e registando "um acréscimo de 1,1% em relação ao mês precedente (ou seja, mais 26 euros)", informa a DREM, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). "Em relação ao mesmo mês do ano anterior, observou-se uma subida de 18,0% (+352 euros). Neste mês, este indicador atingiu um novo máximo histórico da série", confirma a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Um máximo sustentado nas duas modalidades, ou seja tanto nos apartamentos como nas moradias, apesar do ritmo mais acelerado dos segundos face aos primeiros, nomeadamente na comparação mais recente. "Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2.530 euros/m2, traduzindo uma variação de +1,2% comparativamente a Agosto de 2025 e de +24,1% face ao mês homólogo", enquanto "nas moradias, este indicador situou-se nos 1.951 euros/m2, valor superior em 3,1% ao observado no mês anterior e 6,8% acima do registado no mesmo mês do ano passado".

Foto DREM

É a nível municipal que se assistem as maiores diferenças, sobretudo o patamar Funchal face ao restante. "É de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Setembro de 2025, fixou-se nos 2.604 euros/m2, +1,4% em relação ao mês precedente e +13,8% em comparação com Setembro de 2024", refere. Para além da capital, "também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2.216 euros/m2 e os 2.238 euros/m2, respectivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 0,3% face ao mês anterior e de 16,8% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de +1,1% e homóloga de +23,6%", aponta, o que pode indiciar um aproximar ténue dos preços.

Já a nível nacional, "o valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 1.995 euros/m2, mais 30 euros que no mês anterior (+1,5%). A variação homóloga foi de +17,7% (+300 euros)", estando por isso a RAM com valores 316 euros/m2 acima da média nacional.

"No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.994 euros/m2), no Algarve (2.676 euros/m2) e na Península de Setúbal (2.402 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2.311 euros/m2). Face ao período homólogo, a Península da Setúbal (+25,9%) registou a maior variação positiva, enquanto na RAA (+12,9%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, a Região Autónoma dos Açores (+2,9%) liderou as subidas, surgindo a Região Autónoma da Madeira (+1,1%) com o menor aumento", o que é um indicador a ter em conta, sobretudo face à evolução recente.

Por fim, diz a DREM, "para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de setembro de 2025, foram consideradas 631 avaliações, -8,9% que no mesmo período do ano precedente. Destas, 321 foram de apartamentos e 310 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se mais 11 avaliações, o que corresponde a um acréscimo de 1,8%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de -0,4%, enquanto a variação em cadeia se fixou em +4,2%", conclui.