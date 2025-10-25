500 fizeram peregrinação no Jubileu do Escutismo Madeira

Realizou-se hoje, 25 de Outubro, o Jubileu do Escutismo Madeira, "uma iniciativa promovida pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas – Região da Madeira, enquadrada nas comemorações do Ano Jubilar 2025", numa actividade que "contou com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região", informa uma nota de imprensa divulgada esta noite.

"O programa teve início durante a manhã, com uma peregrinação jubilar até à Capela de Nossa Senhora de Fátima, situada no Cabo Girão", tendo a caminhada sido "estruturada em quatro percursos distintos, sendo três com partida no concelho de Câmara de Lobos e um no concelho da Ribeira Brava, todos com uma distância média de 8 km, convergindo num percurso comum de fé e testemunho escutista".

Mesmo com as condições meteorológicas inicialmente adversas, "todos os participantes prosseguiram com espírito de superação e entusiasmo, demonstrando o compromisso e a vivência dos valores que caracterizam o Movimento Escutista. À chegada à Porta do Jubileu, o bom tempo prevaleceu, proporcionando condições favoráveis para os últimos passos até ao Santuário".

Durante a peregrinação, realça, "cada Agrupamento transportou uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora, símbolos que exprimem a fé e a esperança presentes no quotidiano escutista e que permanecerão nas respetivas unidades até às comemorações do Aniversário do CNE Madeira, que se celebra no próximo dia 8 de Dezembro", recorda.

Por fim, a jornada terminou na "celebração da Eucaristia do Jubileu, momento de ação de graças, renovação espiritual e encontro fraterno entre todos os participantes", concluindo a nota a afirmar que "este Jubileu do Escutismo testemunha de que o movimento escutista continua a ser um dos maiores impulsionadores da vivência da fé entre os nossos jovens".