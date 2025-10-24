Saiba tudo sobre a Psoríase

Neste mês de Outubro, mais precisamente no próximo dia 29, assinala-se o Dia Mundial da Psoríase. Uma data que tem por objectivo aumentar o conhecimento sobre a doença, combater o estigma ainda associado às suas manifestações visíveis e promover a inclusão e o apoio aos doentes.

Saiba tudo sobre esta doença que afecta milhões de pessoas em todo o mundo.

A Psoríase é uma doença de pele crónica, inflamatória e autoimune e ocorre com períodos de agravamento e melhoria ao longo da vida. Pode manifestar-se de diferentes formas, variando em intensidade e localização.

De acordo com o Hospital da Luz, as pessoas com a pele mais clara são mais susceptíveis. Já na população com pele mais escura ou negra, as lesões podem ter uma tonalidade arroxeada, castanha ou cinzenta-escura.

Em cerca de um terço das pessoas que têm Psoríase, as articulações também são afectadas. Aliás, trata-se de uma doença que pode surgir em qualquer idade, mas que é mais habitual entre 15 e 25 anos e os 50 e os 60 anos. Para isso contribuem factores imunológicos, factores genéticos e influências ambientais.

Segundo a mesma fonte, esta doença é crónica e recorrente. Há vários factores que podem desencadear o agravamento da psoríase, por exemplo infecções, exposição ao frio, consumo de álcool e situações de stress. A exposição à luz solar pode aliviar os sintomas, mas as queimaduras solares podem agravar a doença.

Apesar de ser uma doença que não tem cura, há tratamentos que podem minimizar os sintomas, como é o caso dos produtos de aplicação tópica, como cremes e pomadas ou loções, fototerapia e medicamentos sistémicos, seja de administração oral ou injectável, incluindo medicamentos biológicos.

O uso regular de cremes hidratantes sem perfume ajuda a evitar a secura da pele.

Conheça os tipos de psoríase

-Psoríase em placas (ou vulgar) -É o tipo mais comum, representando cerca de 80 a 90% dos casos. Caracteriza-se por placas avermelhadas e espessas, cobertas por escamas esbranquiçadas ou prateadas, que surgem frequentemente nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e região lombar. Pode causar comichão, dor e descamação intensa.

-Psoríase gutata - Mais frequente em crianças e jovens adultos, este tipo manifesta-se sob a forma de pequenas manchas vermelhas, em forma de gotas, que aparecem de forma súbita no tronco, braços, pernas ou couro cabeludo. Muitas vezes é desencadeada por infecções respiratórias, como uma amigdalite estreptocócica.

-Psoríase inversa ou invertida - Afecta zonas de dobras da pele, como as axilas, virilhas, debaixo do peito ou em torno dos genitais e nádegas. É comum causar dor e desconforto.

-Psoríase pustulosa – formam-se bolhas com pus. É a forma mais grave e rara da doença.

-Psoríase eritrodérmica - a pele do corpo todo fica vermelha e descamativa;

-Psoríase palmo-plantar -formam-se pústulas nas palmas das mãos e plantas dos pés;

-Psoríase ungueal - atinge as unhas e estas ficam com cores diferentes, parecem ter buracos ou desfazer-se;

-Psoríase artropática ou artrite psoriática - há envolvimento das articulações, particularmente dos dedos das mãos e dos pés e da coluna vertebral, com dor e deformidade;