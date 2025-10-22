Maduro quer que venezuelanos relatem "tudo o que veem, tudo o que ouvem" através de uma aplicação

O Presidente da Venezuela quer que os venezuelanos relatem, durante as 24 horas diárias, "tudo o que veem, tudo o que ouvem", tendo ordenado a criação de uma aplicação que terá a participação das Forças Armadas, foi hoje divulgado.

De acordo com a ordem de Nicolás Maduro, a nova aplicação deve ser desenvolvida dentro do sistema VenApp, uma rede social criada em 2022 com o objetivo de receber denúncias sobre problemas quotidianos dentro das comunidades, como falhas nos serviços públicos.

Mas, segundo relatos da imprensa local e denúncias de organizações internacionais, o sistema VenApp estará a ser usado para reprimir a população.

"O sistema defensivo territorial nacional deve criar uma aplicação no sistema Venapp para que o povo possa reportar com segurança, 24 horas por dia, tudo o que vê e tudo o que ouve, a fim de continuar a conquistar a paz e a tranquilidade", afirmou o chefe de Estado venezuelano.

Nas mesmas declarações, transmitidas pela televisão estatal venezuelana, Nicolás Maduro especificou que, a par das Forças Armadas, a nova aplicação também irá contar com a participação das Unidades Comunais de Milícias e das Bases Populares de Defesa Integral.

"É uma ideia maravilhosa, temos esse instrumento, temos tudo, a organização, a consciência, a liderança, as unidades comunais milicianas, a Milícia Bolivariana, a Força Armada Nacional Bolivariana com os seus sistemas de armas e muitas outras coisas", acrescentou.

Esta nova proposta de Maduro surge num momento de crescente tensão com os Estados Unidos, que mantêm uma presença naval no mar das Caraíbas, perto das águas da Venezuela, sob o argumento de combater o narcotráfico.

Em reação às manobras norte-americanas, Caracas tem afirmado que se trata de uma "ameaça" para promover uma "mudança de regime" e "apropriar-se" dos recursos do país, como o petróleo.

A imprensa local relatou que durante os protestos pós-eleitorais de julho de 2024, convocados pela oposição para denunciar uma fraude eleitoral e contestar a reeleição de Maduro, o sistema VenApp foi utilizado por simpatizantes do regime para denunciar os vizinhos que participaram nas manifestações.

Durante os protestos, mais de 2.000 pessoas foram detidas pelo regime.

Em agosto de 2024, a Amnistia Internacional denunciou tais práticas de perseguição política, levando a Google Play Store e a Apple App Store a banir o sistema VenApp das respetivas plataformas.

"Aparentemente, após o anúncio da reeleição de Maduro, [o VenApp] foi reequipado com uma funcionalidade adicional que permite aos seus utilizadores denunciar manifestantes", indicou a organização não-governamental de defesa dos direitos humanos num relatório publicado em agosto do ano passado.