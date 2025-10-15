A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil confirmou, durante o dia de hoje, a existência de um caso de Gripe Aviária em ave selvagem na Madeira. No site, revelou que “no dia 4 de Outubro foi encontrada uma ave selvagem ferida, tendo sido recolhida através da Rede SOS Vida Selvagem e encaminhada para o Centro de Recuperação de Aves Selvagens (CRAS), onde esteve isolada em jaula individual, sem contacto físico com qualquer outra ave”. Posteriormente, a secretaria adiantou que “no dia 13 de Outubro, os resultados laboratoriais confirmaram a presença do vírus da Gripe Aviária na amostra recolhida”.

Neste explicador esclarecemos tudo o que precisa saber sobre a Gripe das aves e a sua prevenção.

O que é a gripe das aves?

Segundo o site do Serviço Nacional de Saúde (SNS), trata-se de uma doença infecciosa de origem viral e que, tal como o nome indica, afecta aves, sejam elas domésticas ou selvagens. É uma doença causada pelo vírus da família Orthomyxoviridae e do género Influenza A, que pode afectar o Homem como, também, diferentes animais, nomeadamente o cavalo, porco e as aves.

Como se transmite o vírus?

A transmissão ocorre, principalmente, em contextos profissionais que exijam contacto directo ou próximo com uma ave infectada, esteja viva ou morta, o que inclui tocar em aves infectadas e/ou nos seus dejetos.

Esta gripe afecta o ser humano?

Sim. Contudo, a transmissão do vírus H5N1 para humanos é um evento raro, com casos muito esporádicos registados a nível global. A infecção ocorre quando o vírus da gripe das aves é inalado ou entra nos olhos, nariz ou boca, ou seja, através do contacto directo ou superfícies onde estiveram aves infectadas com a doença.

O vírus pode ser transmitido pelo consumo de aves?

Até à data não há nenhuma evidência de que a gripe das aves possa ser transmitida através do consumo de alimentos. Não existem, por isso, motivos para deixar de consumir carne de aves ou ovos.

É uma doença contagiosa?

A gripe das aves é extremamente contagiosa para as aves e está associada a elevada mortalidade nesses animais, quando afectados. Como já mencionado anteriormente, o risco para a população geral é muito baixo.

Sintomas da gripe humana provocada pelo vírus

O período de incubação da infecção por influenza A em humanos é, geralmente, de dois a quatro dias.

Rinite aguda;

Conjuntivite;

Faringite;

Pneumonia;

Diarreia;

Vómitos;

Dores abdominais;

Sangramento do nariz

Encefalite.

Na presença de sintomas de gripe aviária, deve dirigir-se imediatamente ao hospital. Quanto mais precocemente a doença for detectada e a medicação for administrada, maior será a eficácia.

Medidas de prevenção