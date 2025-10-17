Francisco Neto convoca quatro estreantes para o duplo confronto com os Estados Unidos

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, convocou hoje quatro estreantes absolutas para os dois jogos particulares com os Estados Unidos, explicando que pretende "ver o máximo de jogadoras" perante "uma das melhores equipas do mundo".

"Faz sentido aproveitar estas duas janelas que temos para os jogos particulares para ver o máximo de jogadoras, para expor as nossas jogadoras a desafios muito grandes. É uma boa oportunidade para trazer quatro estreantes, mais três jogadoras que não estiveram no Europeu, mas que estão agora a integrar esta convocatória", sustentou Francisco Neto.

Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional advertiu que não abdica de "manter alguma consistência", mas que a equipa das 'quinas' não é um clube fechado, o que justifica as chamadas da defesa Alice Marques (internacional pela França nos escalões de formação), da média Érica Cancelinha e das avançadas Carolina Santiago e Maísa Correia.

"Não é todos os dias que temos esta oportunidade de jogar contra uma das melhores equipas do mundo. Sentimos, nitidamente, que é uma oportunidade que nos faz crescer. (...) São desafios muito grandes, sabemos que é de uma exigência brutal, mas também sabemos que é isso que nos torna mais fortes", reforçou.

Os Estados Unidos são, historicamente, a maior potência do futebol feminino, tendo conquistado um recorde de quatro títulos mundiais, em 1991, 1999, 2015 e 2019, além de terem sido finalistas vencidos em 2011 e terceiros classificados em 1995, 2003 e 2007, constituindo o adversário ideal para "fazer crescer" a seleção portuguesa.

"Somos, possivelmente, a única equipa do mundo que no último ano se desafiou, ou por virtude do sorteio, ou por particulares: jogámos três vezes com as campeãs do mundo, duas vezes com as atuais campeãs da Europa, jogámos com as campeãs africanas, vamos jogar com as campeãs da CONCACAF e vamos, em novembro, jogar com as campeãs da CONMEBOL", assinalou.

Além das quatro estreantes, o selecionador promoveu também os regressos da defesa Bárbara Lopes, da média Maria Alagoa e da avançada Stephanie Ribeiro, relativamente às eleitas para o Europeu2025, cuja fase final se realizou na Suíça e no qual Portugal terminou no quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Espanha, Itália e Bélgica.

"Há um grupo que tem estado um bocadinho mais fechado connosco, mas ao longo destes quase 12 anos as convocatórias têm sido muito abertas, no sentido que as jogadoras vão surgindo. Aquilo que é importante é fazer uma avaliação, trazê-las ao nosso espaço, perceber que no nosso espaço elas têm que provar o seu valor", assinalou.

A seleção portuguesa, que tem como figura de proa Kika Nazareth, média do FC Barcelona, defronta a congénere norte-americana em jogos particulares agendados para 23 e 26 de outubro, respetivamente, em Chester, no estado da Pensilvânia, com início às 23:00 (hora de Lisboa), e em East Hartford, no Connecticut, a partir das 20:00.

Portugal nunca ganhou aos Estados Unidos, tendo perdido 10 dos 12 jogos disputados (com várias goleadas sofridas) e empatado apenas dois, um dos quais no último confronto entre ambas as seleções (0-0), no Mundial de 2023, a primeira fase final em que a equipa das 'quinas' participou.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto, Can).

- Defesas: Alice Marques (Sevilha, Esp), Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carolina Correia (Torreense), Diana Gomes (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Lúcia Alves (Benfica) e Érica Cancelinha (Sporting).

- Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Tatiana Pinto (Atlético Madrid, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Kika Nazareth (FC Barcelona, Esp) e Maria Alagoa (Sporting de Braga).

- Avançadas: Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara), Carolina Santiago (Sporting), Maísa Correia (Sporting) e Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex).