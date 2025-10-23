PSD terá sempre em Balsemão o seu militante número um

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que o PSD terá sempre em Francisco Pinto Balsemão "o seu militante número um" e "um dos pais" do partido.

Luís Montenegro assistiu hoje à missa de corpo presente de Francisco Pinto Balsemão, que decorreu no Mosteiros dos Jerónimos, em Lisboa, e saiu antes de a urna deixar a igreja para partir para Bruxelas.

"Agora mesmo", respondeu, quando questionado se ainda se iria juntar ao Conselho Europeu que decorre desde hoje de manhã.

Montenegro elogiou a cerimónia fúnebre, considerando que foi "muito bonita, muito intensa, muito emotiva".

"Uma boa forma de homenagearmos, uma personalidade única, singular, a quem o país tem uma grande dívida de gratidão. Foi à altura da memória, do legado, do grande sentimento de reconhecimento de todo o povo português, pelo contributo que Francisco Pinto Balsemão deu à nossa democracia, à nossa vida em sociedade, à nossa liberdade e ao nosso futuro", disse.

O também presidente do PSD considerou que a forma como decorreram as cerimónias fúnebres foi também "um brinde ao futuro de Portugal".

"É ao olharmos para a força destas personalidades que nos inspiramos também para aquilo que temos que fazer e construir", disse.

Montenegro assegurou que "o PSD terá sempre, em Francisco Pinto Balsemão, o seu militante número um.

"Evidentemente que sentimos uma grande tristeza pela sua partida, porque também sentimos sempre o orgulho que ele tinha em ser o militante número um", afirmou.

Questionado se concorda com a antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite, que referiu que o partido perdeu um pai, Montenegro manifestou concordância.

"É um dos pais do PSD", disse.

Luís Montenegro tinha cancelado toda a agenda prevista até ao final das cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, que terminaram pela hora de almoço.