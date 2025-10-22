Velório de Balsemão realiza-se hoje às 18h30 em Lisboa

O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se hoje a partir das 18:30 em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, disse a Impresa numa nota sobre as cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro.

O grupo fundado por Pinto Balsemão informa ainda que a missa irá realizar-se na quinta-feira às 13:00 no Mosteiro dos Jerónimos, sendo a celebração presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa emérito, D. Manuel Clemente.

O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa, 'holding' que detém a estação televisiva e o jornal.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD). Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.