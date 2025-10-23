PM destaca exemplar participação cívica e política

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou a participação cívica e política do antigo ministro da Justiça Laborinho Lúcio, que morreu hoje, sublinhando a sua dedicação à causa pública e ao país.

"Deixou-nos, aos 83 anos, Álvaro Laborinho Lúcio. Ilustre jurista, antigo Ministro da Justiça e distinto escritor, foi exemplar na participação cívica e política e na dedicação à causa pública e ao nosso país", escreve Luís Montenegro na rede social X.

O primeiro-ministro apresentou ainda à família e aos amigos de Laborinho Lúcio "sentidas condolências e um profundo agradecimento".

A notícia da morte de Álvaro Laborinho Lúcio foi confirmada à agência Lusa pelo presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira (PS).

Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o governo de Cavaco Silva, e Ministro da República para os Açores, em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.

Foi também Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Na Câmara Municipal da Nazaré, foi presidente da Assembleia Municipal, durante o mandado do executivo de Jorge Barroso (PSD).

Mais recentemente, compôs a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.