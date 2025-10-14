PM francês anuncia suspensão da reforma das pensões até Janeiro de 2028

O primeiro-ministro francês anunciou hoje a suspensão "até janeiro de 2028" da reforma das pensões aprovada em 2023, condição inegociável dos socialistas para não apresentarem uma moção de censura ao segundo Governo de Sébastien Lecornu.

"Vou propor ao parlamento, neste outono, que suspendamos a reforma das pensões de 2023 até às eleições presidenciais. A idade de reforma não será aumentada de agora até janeiro de 2028, tal como solicitou especificamente a CFDT [o principal sindicato de França]", disse Lecornu no discurso de política geral perante os deputados da Assembleia Nacional.

No entanto, o governante advertiu "muito claramente" que "suspender por suspender não faz sentido" e sublinhou que não se trata de fazer "qualquer coisa", pelo que esta suspensão terá de "ser compensada", já que "custará 400 milhões de euros em 2026 e 1,8 mil milhões em 2027".