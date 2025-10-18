Sporting inicia defesa da Taça de Portugal de futebol frente ao Paços de Ferreira

O Sporting inicia hoje a defesa da Taça de Portugal de futebol frente ao Paços de Ferreira, da II Liga, enquanto o FC Porto, vencedor de três das últimas quatro edições, defronta o Celoricense, do Campeonato de Portugal.

Caso confirmem o favoritismo, o Sporting terá vida mais fácil na quarta ronda, já que irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Anadia e o Marinhense, ambos do CP, enquanto o adversário do FC Porto sairá do jogo Sintrense (CP) -- Rio Ave (I).

O Celoricense (CP) - FC Porto (I), a decorrer no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 18:00, enquanto o Paços de Ferreira (II) -- Sporting (I), no Estádio Capital do Móvel, tem o seu inicio marcado para as 20:15.

A deslocação do Sporting de Braga a casa do Bragança, do CP, é outro dos atrativos da terceira ronda da Taça, que inclui ainda os duelos União de Leiria (II) -- Alverca (I), Portimonense (II) -- Arouca (I) e Académico de Viseu (II) -- Gil Vicente (I).

A terceira eliminatória começou na sexta-feira com a vitória do Benfica, por 2-0, na visita ao terreno do Desportivo de Chaves, da II, marcando encontro com o vencedor do partida entre o Atlético, da Liga 3, e o Felgueiras, da II Liga, agendada para domingo..

- Sexta-feira, 17 out:

Desportivo de Chaves (II) -- Benfica (I), 0-2

- Sábado, 18 out:

Rebordelo (D) -- Nacional da Madeira (I), 11:00

São João de Ver (L3) -- Famalicão (I), 15:00

Sporting de Covilhã (L3) -- União Nogueirense (D), 15:00

Fornos de Algodres (D) -- AVS (I), 15:00

Alpendorada (CP) -- Estrela Amadora (I), 15:00

União de Leiria (II) -- Alverca (I), 15:00

Sporting de Espinho (D) -- Santa Clara (I), 15:00

Torreense (II) -- Oliveirense (II), 15:00

Bragança (CP) -- Sporting de Braga (I), 15:15

Portimonense (II) -- Arouca (I), 16:30

Marco (L3) -- Farense (II), 18:00

Celoricense (CP) - FC Porto (I), 18:00

Académico Viseu (II) -- Gil Vicente (I), 18:00

Paços de Ferreira (II) -- Sporting (I), 20:15

- Domingo, 19 out:

Fafe (L3) -- Moreirense (I), 14:00

Mortágua (CP) -- Portimonense (CP), 15:00

Silves (D) -- Louletano (CP), 15:00

Ançã (D) -- Casa Pia (I), 15:00

Amarante (L3) -- Leixões (II), 15:00

Atlético (L3) -- Felgueiras (II), 15:00

Vila Meã (CP) -- Vila Caiz (D), 15:00

Comércio e Indústria (CP) -- Vianense (CP), 15:00

Lusitano de Évora (L3) -- Olivais e Moscavide (D), 15:00

União de Lamas (CP) -- Vitória de Guimarães (I), 15:00

Sintrense (CP) -- Rio Ave (I), 15:00

Vila Real (CP) -- Tondela (I), 15:00

Anadia (CP) -- Marinhense (CP), 15:00

Lusitânia de Lourosa (II) -- Resende (CP), 15:00

Caldas (L3) -- Mirandela (CP), 15:00

1.º Dezembro (L3) -- Benfica Castelo Branco (CP), 15:00

Belenenses (L3) -- Estoril Praia (I), 18:00