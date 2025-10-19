Será o cancro da mama a principal causa de morte das mulheres em Portugal e na Madeira?

Outubro Rosa: mês de prevenção do cancro da mama. Desde os anos de 1990, nos Estados Unidos, que é celebrado o Outubro Rosa, “com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Desde então, por todo o mundo, a cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área”, explica Liga Portuguesa Contra o Cancro, no seu sítio oficial da Internet.

A propósito dessa iniciativa, recentemente foi divulgado um texto na imprensa regional, em que era reproduzida uma frase, que viria a ter repercussão nas redes sociais: “(O cancro da mana é) a principal causa de morte de mulheres no País.”

Algo de semelhante fez o Correio da Manhã, em 2023, numa notícia com título ‘Menina de sete anos diagnosticada com cancro da mama no Chile’. No texto era dito: “O cancro da mama é a principal causa de morte entre as mulheres em todo o mundo.”

Na RTP-Ensina, com o título ‘Cancro da mama, o inimigo número 1 das mulheres’, também é dito que é uma “doença que continua a ser a primeira causa de morte das mulheres portuguesas”.

Será mesmo assim. É o cancro da mama a principal causa de morte de mulheres em Portugal ou até mesmo na Madeira?

A avaliação do que foi afirmado não coloca em causa a boa intenção de quem terá produzido a frase, que seria a de sensibilizar, em especial as mulheres, para a necessidade de aderirem aos rastreios e, dessa forma, ficarem mais prevenidas para a doença. Aqui dedicamo-nos aos factos e são esses que contam para a avaliação a fazer.

Neste trabalho vamo-nos socorre de várias fontes, que vão do INE à Organização Mundial de Saúde, passando pela Direcção de Estatística da Madeira, pelo Registo Oncológico Nacional e pelos dados da Comissão Europeia/OCDE/Eurostat.

No Destaque de 16 de Maio de 2024, o INE reporta que, em 2022, as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos foram, por esta ordem, os grandes grupos de causas de morte que mais contribuíram para a mortalidade total. Ou seja, doenças do aparelho circulatório em número superior aos cancros.

No ‘State of Health in the EU Country Portugal Health Profile 2023’, a OCDE/Comissão Europeia, com base em Eurostat, confirma que, em 2021–2022, as doenças cardiovasculares permanecem a principal causa de morte em Portugal, seguidas do cancro.

Especificamente entre mulheres, a OMS, em ‘Health data overview for the Portuguese Republic’, mostra que, no País, as principais causas de morte feminina são os AVC (doença cerebrovascular) e doença isquémica cardíaca — ambas do grupo circulatório — não o cancro da mama.

Na Madeira, a Direcção Regional de Estatística (DREM), ao analisar 2023, publicou que os tumores malignos foram a segunda causa de morte na RAM; o lugar cimeiro pertenceu às doenças do aparelho circulatório, em linha com o padrão nacional.

Das 1.422 mulheres que morreram, naquele ano, na Madeira: 363 foram por doenças do aparelho circulatório (120 delas por pneumonia); 290 de tumores malignos e, destas 49 de cancro da mama.

Então, o que acontece? Os erros resultarão de problemas de comunicação.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Registo Oncológico Nacional indicam que o cancro da mama é o cancro mais frequente na mulher e a primeira causa de morte por cancro no sexo feminino, o que é correcto, mas isso não é o mesmo que dizer que é a principal causa de morte global.

A Fundação Champalimaud é clara: “O cancro da mama é a principal causa de morte por cancro nas mulheres”. A Medis (informação de 2018) já não o era tanto: “Se excluirmos o cancro da pele, é o cancro mais comum entre as mulheres e a segunda principal causa de morte por cancro entre a população feminina.”

Como se verifica, em campanhas institucionais e nos discursos feitos nesse âmbito, aparece frequentemente a frase correcta mas incompleta: “O cancro da mama é a principal causa de morte por cancro nas mulheres”. Ao omitir “por cancro”, transforma-se uma afirmação verdadeira numa afirmação falsa.

O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e corresponde, presentemente, à primeira causa de morte por cancro, na mulher. Em Portugal, anualmente são detectados cerca de 9 mil novos casos de cancro da mama, e mais de 2 mil mulheres morrem com esta doença.

Em Portugal, a principal causa de morte entre as mulheres continua a ser o grupo das doenças do aparelho circulatório (doenças cardiovasculares e cerebrovasculares). O cancro da mama é a principal causa de morte por cancro nas mulheres, mas não a principal causa de morte no total de causas.

Ainda que em algumas idades o possa ser (a principal causa de morte), a avaliação à frase reproduzida na imprensa e nas redes social é que tem conteúdo objectivamente falso.

A dificuldade em afirmar que em determinada faixa etária o cancro da mama é a principal causa de morte, resulta da maneira como o INE/OCDE/DREM agregam as causas. Dos 30 aos 74 anos a principal causa de morte nas mulheres tende a ser o grupo de doenças ‘Tumores malignos’ (todas as neoplasias somadas). Nas idades iguais ou superiores a 75 anos prevalecem as ‘Doenças do aparelho circulatório’. Em nenhumas destas tabelas de ‘todas as causas’, o ‘tumor maligno da mama’ aparece isoladamente como primeira causa global por faixa etária.