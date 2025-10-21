Machico recebe 4ª Taça de Portugal Enduro presented by Shimano

No próximo fim-de-semana, 25 e 26 de Outubro, a Madeira volta a receber uma prova do calendário nacional passados 7 anos, com a realização da 4.ª Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, prova organizada pelo Clube Caniço Riders com o suporte da Associação de Ciclismo da Madeira, e que promete muita adrenalina e espetáculo por parte dos 145 pilotos que estarão à partida, sendo que cerca de metade são visitantes.

A prova terá uma distância de aproximadamente 33kms para a prova principal, entre as 6 PEC´s e troços de ligação, enquanto que para a prova de E-Bike´s haverão cerca de 36kms, entre 6 PEC´s, 2 PWS´s e ligações.

Haverá também uma prova de Mini-Enduro, com uma extensão aproximada de 6kms e 2 PEC´s cronometradas, adaptadas em termos de distância e dificuldade a estas categorias.

A partida da prova Principal e E-Bikes´s, no domingo, está prevista a partir das 9h00 no Chão das Feiteiras, com a previsão de conclusão a partir das 14h15.

O Mini-Enduro partirá do Santo da Serra às 15h15 e está prevista a sua conclusão pelas 16h15.

A entrega de prémios será na praça do Fórum Machico pelas 16h30.