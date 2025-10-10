Regulador dos EUA investiga sistema de condução autónoma da Tesla

O regulador do setor automóvel norte-americano iniciou uma investigação preliminar ao sistema de condução autónoma Full Self-Driving (FSD) da Tesla, após receber relatos de incidentes que provocaram vários feridos.

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos (NHTSA, na sigla em inglês) anunciou no seu site que a investigação irá analisar "a extensão, a frequência e as possíveis consequências" das manobras executadas com o FSD que "constituem infrações".

A entidade explicou que identificou vários incidentes em que o FSD provocou "comportamentos do veículo que infringiram as regras de segurança rodoviária".

Os incidentes estão agrupados em duas categorias: veículos que entram num cruzamento "violando um sinal vermelho" e casos "em que o FSD ordena uma mudança de faixa para o sentido contrário do trânsito".

O regulador recebeu pelo menos 18 queixas relativas à primeira categoria de incidentes e outras seis sobre circulação em sentido contrário. "Destes incidentes, quatro resultaram em uma ou mais pessoas feridas", informou a NHTSA.

No passado, a Tesla e o seu presidente executivo (CEO), Elon Musk, compararam o FSD -- pelo qual o fabricante cobra uma subscrição de cerca de 8.000 dólares por ano -- a um sistema de condução totalmente autónoma.

Mas no seu site, o gabinete da NHTSA esclareceu que a Tesla descreve o FSD como um sistema de automatização parcial de nível 2, que exige um condutor plenamente atento e envolvido na tarefa de condução em todos os momentos, segundo a classificação da SAE - entidade que define padrões para a indústria automóvel.

O sistema de classificação da SAE possui seis níveis, começando no 0, para veículos sem qualquer tipo de automatização. O nível mais elevado é o 5, correspondente à automatização total, em que o veículo não necessita de condutor e pode operar em qualquer ambiente e condição.

Em 2015, Elon Musk afirmou que a Tesla teria veículos totalmente autónomos em 2018. Em 2021, insistiu que o FSD atingiria o nível 5 de automatização até ao final desse mesmo ano. Já em 2024, o gestor disse que o "FSD sem supervisão" estaria disponível em breve.