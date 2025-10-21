Nicolas Sarkozy reafirmou a sua inocência antes de entrar na prisão

O ex-Presidente francês, Nicolas Sarkozy, que entrou hoje na prisão de La Santé em Paris para cumprir uma sentença de cinco anos, reiterou que está inocente e que a verdade vai triunfar.

Através de uma mensagem difundidas nas redes sociais e que foi divulgada momentos antes de entrar na cadeia de Paris, Nicolas Sarkozy disse que está "a ser fechado" na prisão.

Por outro lado, Sarkozy escreveu ainda que sente "profunda tristeza pela França, que se vê humilhada pela expressão de uma vingança que elevou o ódio a um nível sem precedentes".

O ex-Presidente afirmou ainda que o "preço a pagar é esmagador", mas não especificou o teor da declaração.

Nicolas Sarkozy chegou à prisão pelas 09:40 (08:40 em Lisboa).

Segundo a Agência France Presse, os advogados de Nicolas Sarkozy devem apresentar um pedido de libertação do ex-Presidente que recorreu da sentença.

A sentença foi decretada a 25 de setembro.

Sarkozy foi o 23.º Presidente de França tendo ocupado o cargo entre 2007 e 2012 e foi condenado a cinco anos de cadeia por financiamento da campanha eleitoral com fundos do regime líbio de Muammar Kadhafi.