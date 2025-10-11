Pensar antes de agir

O DIÁRIO de Notícias da Madeira comemora este sábado, 11 de Outubro, o seu 149.º aniversário, data que coincide com o dia de reflexão eleitoral. O mote para a edição especial de aniversário foi precisamente a necessidade de reflectir para melhor decidir.

Acontecimentos que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo octogésimo quinto dia do ano, em que faltam 81 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - 2.ª edição do ‘Caminho das Voltinhas’, em Machico;

Cerca de 100 bombeiros à prova no ‘Caminho das Voltinhas’ Realiza-se no próximo sábado, dia 11 de Outubro, a segunda edição do ‘Caminho das Voltinhas’, em Machico. Uma prova de força e resistência, de carácter lúdico e competitivo, que este ano conta com a participação de cerca de 100 bombeiros, não só das várias corporações da Região, mas também de corporações do continente e dos Açores.

- 9 horas - Wanderlust Madeira, integrado no Festival da Natureza, na Quinta Magnólia;

- A partir das 9 horas - 2.º Whale Fest – Celebração da Conservação Marinha, evento integrado no Festival da Natureza da Madeira, com baptismo de Mergulho & Sensibilização para o Plástico na Quinta do Lorde, no Caniçal, e workshops 'Vigia por um dia' & 'Identificação de mamíferos marinhos' na Marina do Funchal;

- A partir das 9 horas - Seminário na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny 'Cuidar da Criança, acolher a Família';

- 11 horas - Jogo da Liga BPI feminina Marítimo - Sporting no Estádio da Imaculada Conceição;

- 13 horas - O Clube de Montanha do Funchal promove a 13.ª edição do KM Vertical do Fanal;

- 14 horas - Jogo da I Divisão Nacional de Basquetebol feminino Francisco Franco - Belenenses no Pavilhão da Francisco Franco;

- Das 15h30 às 21h30 - Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Morte na Ribeira Brava;

- 15 horas - O Serviço Regional de Protecção Civil promove uma acção de sensibilização em Suporte Básico de Vida no MadeiraShopping;

- 16 horas - Início da prova Ciclismo de Estrada para o Campeonato da Madeira nos Prazeres, na Calheta;

- 17 horas - 1.º Workshop da iniciativa Forum Saudável 'Como ter um estilo de vida mais cuidado. Pequenas mudanças, grandes conquistas', conduzido pela nutricionista Joana Abreu, no Forum Madeira;

- 17h30 - Jogo da I Divisão Nacional de andebol feminino CS Madeira - Colégio de Gaia no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

- Das 17h30 às 00 horas - Arraial Madeira Pride com tema 'Orgulho é Resistência, Amor é Revolução' no Jardim Municipal do Funchal;

- 18 horas - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira com o trompista Artur Kim Andrade e o pianista Dmitry Ishkhanov, sob a direcção do maestro Luis Andrade, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18 horas - Concerto Orfeão Madeirense no Museu de Arte Sacra;

- 19 horas - 2.ª edição de 'Chefs à Mesa', sob o tema 'Sabores do Atlântico', no Restaurante Onda Azul do Hotel Calheta Beach;

- 19 horas - Jogo de apresentação para a época 25/26 na Divisão de Honra Regional União da Bola - C.S. Marítimo B no Campo Adelino Rodrigues (Liceu).

Principais acontecimentos registados a 11 de Outubro, Dia Mundial de Luta Contra a Dor, Dia Fora do Armário, Dia Internacional da Rapariga, Dia Mundial das Aves Migratórias, Dia Europeu para a Doação de Órgãos e Transplantes e Dia Mundial dos Cuidados Paliativos:

1879 - Sai o primeiro número do jornal "A Voz do Operário".

1876 - É fundado o "Diário de Notícias" do Funchal.

1895 - Circula o primeiro automóvel em Portugal, um Panhard et Levassor, de 1200 centímetros cúbicos e 3,75 cavalos, guiado pelo conde Jorge de Avillez, entre o Barreiro e Santiago do Cacém.

1933 - Os países latino-americanos assinam, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o pacto de não-agressão.

1946 - A França é o primeiro país da Europa a tornar obrigatória, por lei, a criação de serviços de medicina no trabalho.

1963 - A Assembleia Geral das Nações Unidas condena a repressão racial na África do Sul.

1968 - É lançada a nave espacial norte-americana da NASA Apollo 7, primeiro voo tripulado do programa Apolo que faz a órbita da lua.

1970 - Realiza-se, em Lisboa, a primeira reunião da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) - Intersindical, com a presença de 13 sindicatos.

1985 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à associação Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear.

1989 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norueguês Trygve Magnus Haavelmo, pela sua clarificação dos fundamentos da teoria da probabilidade para a economia e sua análise de estruturas económicas simultâneas.

1990 - O poeta e escritor mexicano Octávio Paz é galardoado com o Prémio Nobel da Literatura.

1991 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota, por unanimidade, a Resolução 715, que coloca a indústria militar iraquiana sob o controlo da Nações Unidas (ONU).

1994 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos John C. Harsanyi e John F. Nash e ao alemão Reinhard Selten, pela contribuição para o aprofundamento da "teoria dos jogos".

1995 - João Bosco Mota Amaral anuncia o abandono da Presidência do Governo Regional dos Açores e da liderança do PSD local.

1996 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos timorenses José Ramos-Horta, dirigente do Conselho Nacional da Resistência Maubere, e Ximenes Belo, bispo de Díli.

2000 - Caso Aquaparque. O Tribunal Cível de Lisboa condena o Estado português ao pagamento de uma indemnização de 120 mil contos à família das vítimas.2001 - É anunciado o primeiro transplante de coração artificial em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

2002 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Jimmy Carter, antigo Presidente dos Estados Unidos.

2002 - O Congresso norte-americano dá autorização ao Presidente, George W. Bush, para recorrer à força a fim de eliminar as armas de destruição maciça do Iraque.

2005 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, é condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

2005 - Início das primeiras eleições gerais na Libéria em 14 anos.

2006 - Assinatura do Programa MIT/Portugal em Lisboa, que envolve as áreas temáticas Engenharia de Conceção e Sistemas Avançados, Sistemas de Energia, Sistemas de Transportes e Sistemas de Bioengenharia.

2007 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora britânica Doris Lessing.

2008 - O furacão Norbert varre a costa mexicana do Pacífico e atinge a península da Baja Califórnia (oeste) com chuvas torrenciais e ventos de cerca de 160 quilómetros horários, sem registo de vítimas, mas com elevados danos materiais.

2009 - Eleições autárquicas. O PSD vence as eleições e conquista 138 câmaras municipais. O PS chega às 131 e a CDU às 28. O Bloco de Esquerda e o CDS-PP mantêm, cada um, a presidência de um município.

2010 - O Prémio Nobel de Economia é concedido aos norte-americanos Peter Diamond e Dale Mortensen e ao cipriota com nacionalidade britânica Christopher Pissarides, pela sua contribuição para o entendimento da persistência do desemprego nas economias desenvolvidas.

2011 - O Tribunal Petcherski, em Kiev, condena Iúlia Timochenko, antiga primeira-ministra ucraniana, a sete anos de prisão por "abuso de poder" aquando da assinatura de contratos de fornecimento de gás russo em 2009.

2012 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor chinês Mo Yan.

2013 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Organização para a Proibição das Armas Químicas pelo trabalho na eliminação das armas químicas.

2013 - Uma embarcação com mais de 200 imigrantes a bordo, naufraga no canal da Sicília, Itália, a cerca de 130 quilómetros a sudeste da ilha de Malta.

2017 - O Ministério Público (MP) acusa o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 31 crimes - três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na "Operação Marquês". No total, 28 arguidos são acusados de 188 crimes pelo MP, incluindo Ricardo Salgado (ex-presidente do BES), acusado de 21 crimes, Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT, cinco crimes), Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT, oito) e Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD, cinco).

2017 - A Comissão Europeia aprova, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Starr.

2019 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, promotor de um acordo de paz com a Eritreia.

2020 - O piloto de automobilismo Filipe Albuquerque (Oreca) sagra-se vencedor das European Le Mans Series, o mais importante campeonato europeu de resistência, na categoria LMP2, depois de vencer as 4 Horas de Monza, em Itália.

2021 - O ex-ministro Armando Vara sai em liberdade da cadeia de Évora, onde cumpriu pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta, devido à aplicação das medidas excecionais relacionadas com a pandemia de covid-19.

2021 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos economistas David Card, canadiano, Joshua D. Angrist, norte-americano, e Guido W. Imbens, holandês-norte-americano, por "tirarem conclusões de experiências inesperadas" e aplicá-las à análise do mercado de trabalho.

2021 - A polícia moçambicana abate Mariano Nhongo, líder de um grupo de guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

2022 - A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa informa que já recebeu 424 testemunhos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma não estar surpreendido com as 424 queixas e considera que não é um número "particularmente elevado face à provável triste realidade", admitindo números "muito superiores" no país. Dois dias depois, o Presidente pede desculpa se ofendeu "uma que seja" das pessoas abusadas, garantindo que não quis desvalorizar o caso.

2022 - O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anuncia na rede social Twitter que a Ucrânia recebeu o primeiro sistema de defesa aérea Iris-T, entregue pela Alemanha.

2023 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no primeiro discurso solene em conjunto com membros do seu gabinete de guerra formado no início do dia, depois do acordo com o líder da oposição israelita, Benny Gantz, realça que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue.

2023 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, reconhece que Israel tem o direito de se defender do ataque do movimento islamita Hamas, mas pede uma resposta proporcional, para evitar a morte de civis.

2024 - O Prémio Nobel da Paz 2024 é atribuído à organização japonesa Nihon Hidankyo, que representa os sobreviventes das bombas atómicas lançadas há 79 anos pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, "recebe o prémio da paz pelos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas".

Pensamento do dia: