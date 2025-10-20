Novo estacionamento no Cabo Girão arranca em 2026

O Governo Regional da Madeira vai avançar com a ampliação da zona de estacionamento no Cabo Girão, um dos pontos turísticos mais visitados da Região, com um investimento global superior a 1,3 milhões de euros. O montante inclui a aquisição e expropriação dos terrenos necessários para a execução do projecto.

A intervenção, que está actualmente na fase de aquisição dos terrenos, será posteriormente conduzida pela Secretaria Regional de Infraestruturas e Equipamentos (SREI), responsável pela execução da obra. O projecto prevê o arranque dos trabalhos ao longo do ano de 2026, após a conclusão das etapas de projecto e lançamento do concurso público.

A ampliação permitirá criar cerca de 250 novos lugares de estacionamento, reforçando a capacidade actual da infra-estrutura, frequentemente saturada devido à elevada afluência de turistas. A melhoria das acessibilidades e dos arranjos exteriores está também incluída no plano de intervenção.

O financiamento da obra será assegurado pelo orçamento regional, ao qual as receitas provenientes da exploração do miradouro do Cabo Girão contribuem de forma significativa.

Segundo o Governo Regional, o projecto cumprirá todos os requisitos legais em matéria de impacto ambiental e paisagístico, garantindo a preservação do enquadramento natural de uma das principais atrações turísticas da Madeira.

A ampliação do estacionamento no Cabo Girão insere-se na estratégia de valorização das infra-estruturas turísticas da Região, procurando melhorar as condições de acolhimento e a experiência dos visitantes, num miradouro que todos os anos recebe centenas de milhares de pessoas.