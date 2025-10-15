Roadshow 2025 revela à juventude os 40 anos de adesão de Portugal à UE

Na manhã de ontem, 14 de Outubro, a Escola Secundária Jaime Moniz, assinalou os 40 anos da Adesão de Portugal às Comunidades Europeias com a participação no 'Roadshow 2025', "uma iniciativa promovida pela Direção Regional de Juventude em parceria com a Associação Teatro Metaphora", evento que já tínhamos dado conta a semana passada.

"Esta ação teve como principal objetivo fomentar a partilha de oportunidades oferecidas pela União Europeia, bem como destacar o impacto da UE no quotidiano dos cidadãos, aproximando a Europa de todos, em especial dos mais jovens", informa uma nota da escola.

Durante a manhã, "realizou-se a sessão informativa 'Juventude Europeia: Oportunidades que Transformam', na qual foram divulgados diversos programas europeus direcionados à juventude, nomeadamente oportunidades de mobilidade, voluntariado, formação e intercâmbio, financiados pela UE, que permitem aos jovens desenvolver competências, alargar horizontes e participar ativamente na construção de uma Europa mais coesa e inclusiva", explica.

Paralelamente, "foi dinamizado o ponto de (in)formação juvenil 'Espaço Euroquiz', um espaço interativo que desafiou os participantes a testar os seus conhecimentos sobre a União Europeia de forma lúdica e educativa", sendo que as atividades contaram com "a participação entusiástica das turmas 10.º48 e 11.º9, acompanhadas pelas coordenadoras do Clube Europeu, num momento enriquecedor de partilha, aprendizagem e cidadania europeia ativa", conclui.