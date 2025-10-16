PS quer limitar o número de veículos de rent-a-car

O PS defende uma proposta de lei, a enviar à Assembleia da República para regulação do número de veículos de rent-a-car na Região.

Gonçalo Leite Velho considera que uma mobilidade mais eficiente exige que se "limite o número de veículos de rent-a-car, criar zonas de restrição de circulação de veículos de aluguer, criação de um metro de superfície e um plano de mobilidade".

O deputado socialista considera que a "mobilidade não pode ficar na desordem" e sublinha que "regular não é proibir".

Neste momento, diz, há cerca de 14 mil veículos de renta-a-car, numa Região com cerca de 250 mil habitantes o que dá uma média de 1 veículo de aluguer por cada 18 habitantes.

"A mobilidade dos residentes não pode ser refém da pressão do turismo", afirma.

Gonçalo Leite Velho refere as situações de condição perigosa, pressão em locais de maior fluxo turístico, além das consequências ambientais.