Pelo menos dois mortos em ataque junto a sinagoga em Manchester

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas hoje quando um carro foi conduzido contra fiéis e um homem esfaqueado à porta de uma sinagoga em Manchester.

A polícia disse ter abatido o presumível agressor, embora não haja ainda confirmação oficial da sua morte, num ataque que ocorreu no Yom Kipur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, regressou mais cedo de uma cimeira europeia em Copenhaga para presidir ao comité de emergência do Governo, anunciando reforço policial junto às sinagogas em todo o país.