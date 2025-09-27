Treinador Nuno Espírito Santo assina com West Ham por três temporadas

O português Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, horas depois de dispensar o inglês Graham Potter, confirmando que o técnico luso assinou por três temporadas.

"O West Ham United está entusiasmado por anunciar a nomeação de Nuno Espírito Santo como treinador da equipa principal. Nuno assinou um contrato de três épocas com os 'hammers' e dirigirá o primeiro jogo pela equipa na segunda-feira à noite, quando visitarmos o Everton na Premier League", lê-se em comunicado.

O técnico português, de 51 anos, tinha sido despedido pelo Nottingham Forest, ao qual tinha chegado na época 2023/24, em 09 de setembro, devido a tensões com a direção.

"Chega ao London Stadium após ter construído uma impressionante carreira de treinador, tendo guiado, mais recentemente, o Nottingham Forest à qualificação para as competições europeias através de um sétimo lugar na Premier League e da qualificação para as meias-finais da Taça de Inglaterra na época passada", destacam os 'hammers'.

Para o clube, Espírito Santo está entre "os mais respeitados treinadores do futebol moderno".

"Estou muito satisfeito por estar aqui e muito orgulhoso por representar o West Ham. O meu objetivo é trabalhar no duro para extrair o melhor da equipa e assegurar que sejamos o mais competitivos que conseguirmos. O trabalho já começou e estou ansioso pelo desafio", disse o técnico luso, citado em comunicado.

Na Premier League, Nuno Espírito Santo treinou também Wolverhampton, entre as épocas de 2017/18 e 2020/21, e Tottenham (2021/22).

Após ter iniciado a carreira como treinador principal no Rio Ave, em 2012/13, passou ainda pelos espanhóis do Valência (2014 a 2016), FC Porto (2016/17), clube que representou como guarda-redes, e Al-Ittihad (2022 a 2023).

O West Ham anunciou esta manhã a saída de Graham Potter, após o técnico ter somado quatro derrotas em cinco jornadas da Premier League. A equipa ocupa o penúltimo lugar do campeonato, com três pontos.