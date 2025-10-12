 DNOTICIAS.PT
Colisão entre moto e carro na 'Conde Carvalhal'

Uma colisão entre uma motociclo e uma veículo ligeira, pelas 14h30 deste domingo, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, resultou em um ferido ligeiro. 

A vítima, um homem de 51 anos, apresentava escoriações em um membro superior. Foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

