Carros bloqueados pela PSP na Avenida Zarco

A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta sexta-feira, pelo menos duas viaturas que estavam estacionadas de forma irregular na Avenida Zarco, no Funchal.

Os automóveis encontravam-se em lugares reservados a entidades privadas, não sendo zonas de estacionamento público. Perante a infracção, os agentes aplicaram o 'bloqueio' de rodas, que impede a circulação dos carros.

Foto OD

Conforme o disposto na tabela de taxas devidas pelo bloqueamento, o valor desta contra-ordenação está tabelado em 83 euros. Segundo o Código de Estrada, o desbloqueamento do veículo só pode ser efectuado pelas autoridades competentes, sendo que qualquer outra pessoa que o fizer será sancionada com uma coima que poderá oscilar entre os 300 a 1.500 euros.