Inflação na Madeira estabiliza nos 3,5% em Setembro

Ao nono mês de 2025, o mesmo cenário de manutenção da variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Região Autónoma da Madeira, ou seja 3,5%, valor idêntico ao verificado no mês anterior e nos últimos 19 meses (média de 3,45%).

De acordo com a Direção Regional de Estatística, "a inflação subjacente — indicador que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos — situou-se em 3,3%, menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) do que em Agosto último", sendo que "os preços dos bens subiram 2,4%, enquanto os serviços registaram um aumento mais expressivo, de 4,8%".

Em particular, "as maiores variações positivas registaram-se nas classes de despesa de 'Restaurantes e hotéis' (9,9%), 'Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis' (4,5%) e de 'Saúde' (4,4%)"m enquanto que "em sentido inverso, a classe de 'Vestuário e calçado' foi a única a apresentar uma variação negativa (-0,5%)".

A DREM salienta os dados do INE que mostram que "a nível nacional, a variação média do IPC fixou-se, em Setembro de 2025, em 2,4%, valor idêntico ao do mês anterior".

Contudo, olhando em termos homólogos, ou seja, "comparando Setembro de 2025 com o mesmo mês de 2024, a variação de preços na RAM foi de 3,0%, o que representa um decréscimo de 0,3 p.p. face a Agosto de 2025", com "as maiores variações positivas" a observarem-se "nas classes de 'Restaurantes e hotéis' (7,9%), 'Saúde' (4,9%) e de 'Bebidas alcoólicas e tabaco' (4,4%), enquanto a classe de 'Vestuário e calçado' apresentou a variação negativa mais acentuada (-1,9%)".

Neste caso, a nível nacional," a variação homóloga do IPC foi de 2,4%, valor inferior em 0,4 p.p. ao registado no mês anterior", refere, atestando, uma vez mais que a inflação na Madeira mantem-se acima da nacional, no caso apenas 0,6 pontos percentuais.

Por fim, a nível mensal, "o IPC da RAM registou, em Setembro de 2025, uma variação de 0,7%, após o aumento de 0,1% observado no mês anterior" e entre as diferentes classes de despesa, "a maior diminuição ocorreu nos 'Transportes' (-0,9%), enquanto o 'Vestuário e calçado' apresentou o aumento mais expressivo (+18,3%)", aponta.

"No País, a variação mensal do IPC foi de 0,9%, após a diminuição de 0,2% verificada em Agosto anterior", acrescenta.

Conclui com outra comparação: "Em Setembro de 2025, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou 0,5% face ao mês anterior e 7,1% em comparação com o mês homólogo (0,6% e 7,0% no mês anterior, respetivamente)".