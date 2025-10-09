IASaúde comparticipou colocação de mais de 1.800 próteses dentárias até Julho

Entre Janeiro e Julho de 2025, o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) comparticipou a colocação de mais de 1.800 próteses dentárias, num investimento que ultrapassa os 90 mil euros. No ano passado, foram comparticipadas mais de 10 mil próteses, num valor global que ascendeu os 492 mil euros.

Os dados foram revelados, hoje, pelo Governo Regional da Madeira, a propósito do Dia Mundial do Sorriso, que se assinalou na passada sexta-feira.

Num comunicado remetido à redacções, o executivo, através do IASaúde, sublinha a importância dos apoios que promovem a saúde oral da população. Entre eles destaca, precisamente, a comparticipação na colocação de próteses dentárias, "essenciais na substituição de dentes perdidos e determinantes para a melhoria da autoestima, funcionalidade e qualidade de vida dos utentes".

“A saúde oral é um eixo fundamental da saúde. Investir nesta área é investir na autoestima e no bem-estar das pessoas. Os apoios disponibilizados refletem o nosso compromisso com uma resposta acessível, que devolve confiança a quem mais precisa”, reitera a presidente do IASAÚDE, Rubina Silva, citada na mesma nota.

O IASaúde relembra ainda a implementação do 'Programa +Sorriso', uma iniciativa destinada a crianças e jovens entre os 10 e os 16 anos, residentes na Região Autónoma da Madeira, que necessitem de tratamento ortodôntico. Este programa comparticipa consultas de avaliação e controlo, colocação de aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis, bem como aparelhos de contenção, desde que realizados por médicos dentistas aderentes.

