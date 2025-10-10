Nobel para opositora venezuelana mostra que liberdade não é enjaulada

A presidente da Comissão Europeia felicitou hoje María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz, considerando que a decisão do comité norueguês demonstra que o "espírito da liberdade não pode ser enjaulado".

"Parabéns María Corina Machado por receber o Prémio Nobel da Paz, este galardão honra não só a tua coragem e convicção, mas também todas as vozes que recusaram silenciar-se, na Venezuela e em todo o mundo", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

Na opinião da presidente da Comissão Europeia, a atribuição deste prémio à antiga deputada venezuelana e opositora ao regime do Presidente Nicolás Maduro demonstra, através de "uma mensagem poderosa", que o "espírito da liberdade não pode ser enjaulado" e que a "sede por democracia prevalecerá sempre".

"A luta continua", finalizou Ursula von der Leyen.