CDS quer reabilitar edifícios abandonados em Câmara de Lobos para apoio a idosos e jovens casais

A candidatura do CDS à autarquia de Câmara de Lobos "pretende dar nova vida a edifícios públicos desativados ou em estado de abandono, transformando-os em equipamentos de apoio à população sénior e em habitações acessíveis para jovens casais".

A proposta foi avançada durante uma visita à antiga Escola da Vargem, no Estreito de Câmara de Lobos, um "imóvel que se encontra desativado há vários anos", tendo o candidato à Câmara Municipal, Lídio Aguiar, destacado "a importância de aproveitar o património existente para responder a duas necessidades prementes do concelho: o apoio à terceira idade e a falta de habitação".

Na auscultação à população durante a campanha, percebemos que uma das grandes preocupações é com os nossos idosos, que tanto contribuíram para a comunidade e muitas vezes não têm um local digno onde viver. Também os jovens casais enfrentam dificuldades em encontrar casa. O CDS quer dar resposta a estas duas realidades. Lídio Aguiar

O candidato "defende que edifícios como a Escola da Vargem devem ser reabilitados e reconvertidos para fins sociais, quer como lares de idosos, quer como primeiras habitações" e, por isso, atira: "Se o CDS merecer a confiança da população, podem acreditar que esta visão será uma realidade."