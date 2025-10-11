Ao volante do Smart Fortwo com caixa automática

Esta semana, o stand do Megamotor apresenta o Smart Fortwo com motor 0.9 turbo a gasolina e 90 cavalos de potência. Uma viatura citadina, compacta, com bom andamento e económica.

Trata-se de um veículo de 2018 com caixa automática e que, por se tratar da versão passion, vem equipada com muitos extras de fábrica. O exterior deixa evidenciar alguns pormenores a vermelho na caixilharia. Já o interior, não deixa margens para dúvidas quanto ao conforto. Entre os destaques está o computador de bordo, os espelhos retrovisores rebatíveis eléctricos e o volante multifunções.

Está à venda no stand do Megamotor por 13 900 euros e com garantia de 18 meses por mútuo acordo. Tem ainda a possibilidade de retoma mesmo com dívida* e o financiamento vai desde 193,93 euros por mês sem entrada inicial.

