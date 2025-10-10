 DNOTICIAS.PT
Lista completa dos vencedores do Prémio Nobel da Paz

O Prémio Nobel da Paz 2025 foi hoje atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, anunciou o Comité Nobel norueguês.

Lista de todos os galardoados com o Nobel da Paz:

2025 - María Corina Machado (Venezuela)

2024 -- Organização Nihon Hidankyo (Japão)

2023 - Ativista Narges Mohammadi (Irão)

2022 - Ativista Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e organizações Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia

2021 - Jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia

2020 - Programa Alimentar Mundial (PAM)

2019 -- Abiy Ahmed Ali (Etiópia)

2018 -- Denis Mukwege (República Democrática do Congo) e Nadia Murad (Iraque)

2017 - Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN)

2016 - Juan Manuel Santos (Colômbia)

2015 -- Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia

2014 -- Malala Yousafzai (Paquistão) e Kailash Satyarthi (Índia)

2013 -- Organização para a Interdição das Armas Químicas (OIAC)

2012 -- União Europeia (UE)

2011 -- Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee (Libéria) e Tawakkol Karman (Iémen)

2010 -- Liu Xiaobo (China)

2009 -- Barack Obama (Estados Unidos)

2008 -- Martti Ahtisaari (Finlândia)

2007 -- Al Gore (Estados Unidos) e o painel das Nações Unidos sobre o clima (Grupo Intergovernamental de Especialistas em Evolução do Clima, GIEC)

2006 -- Muhammad Yunus (Bangladesh)

2005 -- Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e o seu diretor Mohamed ElBaradei (Egito)

2004 -- Wangari Muta Maathai (Nigéria)

2003 -- Shirin Ebadi (Irão)

2002 -- Jimmy Carter (Estados Unidos)

2001 -- Organização das Nações Unidos (ONU) e o seu secretário-geral Kofi Annan (Gana)

2000 -- Kim Dae-Jung (Coreia do Sul)

1999 -- Médicos Sem Fronteiras (organização não-governamental fundada em França)

1998 -- John Humes e David Trimble (Reino Unido)

1997 -- Campanha Internacional para a Interdição das Minas Antipessoais e a sua coordenadora Jody Williams (Estados Unidos)

1996 -- Carlos Ximenes Belo e José Ramos-Horta (Timor-Leste)

1995 -- Movimento antinuclear Pugwash (fundado no Canadá) e Joseph Rotblat (Reino Unido)

1994 -- Yitzhak Rabin, Shimon Peres (Israel) e Yasser Arafat (OLP)

1993 -- Nelson Mandela e Frederik de Klerk (África do Sul)

1992 -- Rigoberta Menchu (Guatemala)

1991 -- Aung San Suu Kyi (Myanmar, antiga Birmânia)

1990 -- Mikhail Gorbatchev (URSS)

1989 -- Dalai Lama (Tibete)

1988 -- Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas

1987 -- Oscar Arias Sanchez (Costa Rica)

1986 -- Elie Wiesel (Estados Unidos)

1985 -- Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear (fundada nos Estados Unidos)

1984 -- Desmond Tutu (África do Sul)

1983 -- Lech Walesa (Polónia)

1982 -- Alva Myrdal (Suécia) e Alfonso Garcia Robles (México)

1981 -- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)

1980 -- Adolfo Perez Esquivel (Argentina)

1979 -- Madre Teresa (Albânia/Índia)

1978 -- Anwar al-Sadat (Egito) e Menahem Begin (Israel)

1977 -- Amnistia Internacional (fundada no Reino Unido)

1976 -- Betty Williams e Mairead Corrigan (Reino Unido)

1975 -- Andrei Sakharov (URSS)

1974 -- Sean MacBride (Irlanda) e Eisaku Sato (Japão)

1973 -- Henry Kissinger (Estados Unidos) e Le Duc Tho (Vietname, que recusou)

1972 -- Não atribuído

1971 -- Willy Brandt (Alemanha Ocidental)

1970 -- Norman Borlaug (Estados Unidos)

1969 -- Organização Internacional do Trabalho (OIT)

1968 -- René Cassin (França)

1967 -- Não atribuído

1966 -- Não atribuído

1965 -- Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

1964 -- Martin Luther King Junior (Estados Unidos)

1963 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha e Liga das Sociedades da Cruz Vermelha

1962 -- Linus Carl Pauling (Estados Unidos)

1961 -- Dag Hammarskjöld (Suécia)

1960 -- Albert Lutuli (África do Sul)

1959 -- Philip Noel-Baker (Reino Unido)

1958 -- Georges Pire (Bélgica)

1957 -- Lester Pearson (Canadá)

1956 -- Não atribuído

1955 -- Não atribuído

1954 -- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados

1953 -- George Marshall (Estados Unidos)

1952 -- Albert Schweitzer (França)

1951 -- Léon Jouhaux (França)

1950 -- Ralph Bunche (Estados Unidos)

1949 -- John Boyd Orr of Brechin (Reino Unido)

1948 -- Não atribuído

1947 -- Conselho do Serviço dos Amigos (The Quakers, fundado no Reino Unido), Comité do Serviço dos Amigos Americano (The Quakers, fundado nos Estados Unidos)

1946 -- Emily Greene Balch e John Raleigh Mott (Estados Unidos)

1945 -- Cordell Hull (Estados Unidos)

1944 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha

1943 -- Não atribuído

1942 -- Não atribuído

1941 -- Não atribuído

1940 -- Não atribuído

1939 -- Não atribuído

1938 -- Comité Internacional Nansen para os Refugiados

1937 -- Cecil of Chelwood (Reino Unido)

1936 -- Carlos Saavedra Lamas (Argentina)

1935 -- Carl Von Ossietzky (Alemanha)

1934 -- Arthur Henderson (Reino Unido)

1933 -- Norman Angell (Reino Unido)

1932 -- Não atribuído

1931 -- Jane Addams e Nicholas Murray Butler (Estados Unidos)

1930 -- Nathan Söderblom (Suécia)

1929 -- Frank Billings Kellogg (Estados Unidos)

1928 -- Não atribuído

1927 -- Ferdinand Buisson (França) e Ludwig Quidde (Alemanha)

1926 -- Aristide Briand (França) e Gustav Stresemann (Alemanha)

1925 -- Sir Austen Chamberlain (Reino Unido) e Charles Gates Dawes (Estados Unidos)

1924 -- Não atribuído

1923 -- Não atribuído

1922 -- Fridtjor Nansen (Noruega)

1921 - Karl Hjalmar Branting (Suécia) e Christian Louis Lange (Noruega)

1920 - Léon Bourgeois (França)

1919 - Thomas Woodrow Wilson (Estados Unidos)

1918 -- Não atribuído

1917 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha

1916 -- Não atribuído

1915 -- Não atribuído

1914 -- Não atribuído

1913 - Henri La Fontaine (Bélgica)

1912 - Elihu Root (Estados Unidos)

1911 - Tobias Michael Carel Asser (Holanda) e Alfred Hermann Fried (Áustria)

1910 -- Gabinete Internacional Permanente da Paz

1909 - Auguste Beernaert (Bélgica) e Paul Henri Balluet d'Estournelles de Constant (França)

1908 - Klas Pontus Arnoldson (Suécia) e Fredrik Bajer (Dinamarca)

1907 - Ernesto Teodoro Moneta (Itália) e Louis Renault (França)

1906 - Theodore Roosevelt (Estados Unidos)

1905 - Baronesa Bertha Sophie Felicita von Suttner (Áustria)

1904 -- Instituto de Direito Internacional

1903 - William Randal Cremer (Reino Unido)

1902 - Élie Ducommun e Charles-Albert Gobat (Suíça)

1901 - Jean Henri Dunant (Suíça) e Frédéric Passy (França)

