Lista completa dos vencedores do Prémio Nobel da Paz
O Prémio Nobel da Paz 2025 foi hoje atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, anunciou o Comité Nobel norueguês.
Lista de todos os galardoados com o Nobel da Paz:
2025 - María Corina Machado (Venezuela)
2024 -- Organização Nihon Hidankyo (Japão)
2023 - Ativista Narges Mohammadi (Irão)
2022 - Ativista Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e organizações Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia
2021 - Jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia
2020 - Programa Alimentar Mundial (PAM)
2019 -- Abiy Ahmed Ali (Etiópia)
2018 -- Denis Mukwege (República Democrática do Congo) e Nadia Murad (Iraque)
2017 - Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN)
2016 - Juan Manuel Santos (Colômbia)
2015 -- Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia
2014 -- Malala Yousafzai (Paquistão) e Kailash Satyarthi (Índia)
2013 -- Organização para a Interdição das Armas Químicas (OIAC)
2012 -- União Europeia (UE)
2011 -- Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee (Libéria) e Tawakkol Karman (Iémen)
2010 -- Liu Xiaobo (China)
2009 -- Barack Obama (Estados Unidos)
2008 -- Martti Ahtisaari (Finlândia)
2007 -- Al Gore (Estados Unidos) e o painel das Nações Unidos sobre o clima (Grupo Intergovernamental de Especialistas em Evolução do Clima, GIEC)
2006 -- Muhammad Yunus (Bangladesh)
2005 -- Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e o seu diretor Mohamed ElBaradei (Egito)
2004 -- Wangari Muta Maathai (Nigéria)
2003 -- Shirin Ebadi (Irão)
2002 -- Jimmy Carter (Estados Unidos)
2001 -- Organização das Nações Unidos (ONU) e o seu secretário-geral Kofi Annan (Gana)
2000 -- Kim Dae-Jung (Coreia do Sul)
1999 -- Médicos Sem Fronteiras (organização não-governamental fundada em França)
1998 -- John Humes e David Trimble (Reino Unido)
1997 -- Campanha Internacional para a Interdição das Minas Antipessoais e a sua coordenadora Jody Williams (Estados Unidos)
1996 -- Carlos Ximenes Belo e José Ramos-Horta (Timor-Leste)
1995 -- Movimento antinuclear Pugwash (fundado no Canadá) e Joseph Rotblat (Reino Unido)
1994 -- Yitzhak Rabin, Shimon Peres (Israel) e Yasser Arafat (OLP)
1993 -- Nelson Mandela e Frederik de Klerk (África do Sul)
1992 -- Rigoberta Menchu (Guatemala)
1991 -- Aung San Suu Kyi (Myanmar, antiga Birmânia)
1990 -- Mikhail Gorbatchev (URSS)
1989 -- Dalai Lama (Tibete)
1988 -- Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas
1987 -- Oscar Arias Sanchez (Costa Rica)
1986 -- Elie Wiesel (Estados Unidos)
1985 -- Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear (fundada nos Estados Unidos)
1984 -- Desmond Tutu (África do Sul)
1983 -- Lech Walesa (Polónia)
1982 -- Alva Myrdal (Suécia) e Alfonso Garcia Robles (México)
1981 -- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
1980 -- Adolfo Perez Esquivel (Argentina)
1979 -- Madre Teresa (Albânia/Índia)
1978 -- Anwar al-Sadat (Egito) e Menahem Begin (Israel)
1977 -- Amnistia Internacional (fundada no Reino Unido)
1976 -- Betty Williams e Mairead Corrigan (Reino Unido)
1975 -- Andrei Sakharov (URSS)
1974 -- Sean MacBride (Irlanda) e Eisaku Sato (Japão)
1973 -- Henry Kissinger (Estados Unidos) e Le Duc Tho (Vietname, que recusou)
1972 -- Não atribuído
1971 -- Willy Brandt (Alemanha Ocidental)
1970 -- Norman Borlaug (Estados Unidos)
1969 -- Organização Internacional do Trabalho (OIT)
1968 -- René Cassin (França)
1967 -- Não atribuído
1966 -- Não atribuído
1965 -- Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
1964 -- Martin Luther King Junior (Estados Unidos)
1963 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha e Liga das Sociedades da Cruz Vermelha
1962 -- Linus Carl Pauling (Estados Unidos)
1961 -- Dag Hammarskjöld (Suécia)
1960 -- Albert Lutuli (África do Sul)
1959 -- Philip Noel-Baker (Reino Unido)
1958 -- Georges Pire (Bélgica)
1957 -- Lester Pearson (Canadá)
1956 -- Não atribuído
1955 -- Não atribuído
1954 -- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
1953 -- George Marshall (Estados Unidos)
1952 -- Albert Schweitzer (França)
1951 -- Léon Jouhaux (França)
1950 -- Ralph Bunche (Estados Unidos)
1949 -- John Boyd Orr of Brechin (Reino Unido)
1948 -- Não atribuído
1947 -- Conselho do Serviço dos Amigos (The Quakers, fundado no Reino Unido), Comité do Serviço dos Amigos Americano (The Quakers, fundado nos Estados Unidos)
1946 -- Emily Greene Balch e John Raleigh Mott (Estados Unidos)
1945 -- Cordell Hull (Estados Unidos)
1944 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha
1943 -- Não atribuído
1942 -- Não atribuído
1941 -- Não atribuído
1940 -- Não atribuído
1939 -- Não atribuído
1938 -- Comité Internacional Nansen para os Refugiados
1937 -- Cecil of Chelwood (Reino Unido)
1936 -- Carlos Saavedra Lamas (Argentina)
1935 -- Carl Von Ossietzky (Alemanha)
1934 -- Arthur Henderson (Reino Unido)
1933 -- Norman Angell (Reino Unido)
1932 -- Não atribuído
1931 -- Jane Addams e Nicholas Murray Butler (Estados Unidos)
1930 -- Nathan Söderblom (Suécia)
1929 -- Frank Billings Kellogg (Estados Unidos)
1928 -- Não atribuído
1927 -- Ferdinand Buisson (França) e Ludwig Quidde (Alemanha)
1926 -- Aristide Briand (França) e Gustav Stresemann (Alemanha)
1925 -- Sir Austen Chamberlain (Reino Unido) e Charles Gates Dawes (Estados Unidos)
1924 -- Não atribuído
1923 -- Não atribuído
1922 -- Fridtjor Nansen (Noruega)
1921 - Karl Hjalmar Branting (Suécia) e Christian Louis Lange (Noruega)
1920 - Léon Bourgeois (França)
1919 - Thomas Woodrow Wilson (Estados Unidos)
1918 -- Não atribuído
1917 -- Comité Internacional da Cruz Vermelha
1916 -- Não atribuído
1915 -- Não atribuído
1914 -- Não atribuído
1913 - Henri La Fontaine (Bélgica)
1912 - Elihu Root (Estados Unidos)
1911 - Tobias Michael Carel Asser (Holanda) e Alfred Hermann Fried (Áustria)
1910 -- Gabinete Internacional Permanente da Paz
1909 - Auguste Beernaert (Bélgica) e Paul Henri Balluet d'Estournelles de Constant (França)
1908 - Klas Pontus Arnoldson (Suécia) e Fredrik Bajer (Dinamarca)
1907 - Ernesto Teodoro Moneta (Itália) e Louis Renault (França)
1906 - Theodore Roosevelt (Estados Unidos)
1905 - Baronesa Bertha Sophie Felicita von Suttner (Áustria)
1904 -- Instituto de Direito Internacional
1903 - William Randal Cremer (Reino Unido)
1902 - Élie Ducommun e Charles-Albert Gobat (Suíça)
1901 - Jean Henri Dunant (Suíça) e Frédéric Passy (França)