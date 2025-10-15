Sindicato dos Jornalistas "repudia" acusações do Chega a jornalistas da Lusa

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) disse hoje que "repudia veementemente" as acusações dirigidas a jornalistas da agência Lusa por parte do Chega, segundo um comunicado, publicado no seu 'site'.

"O Sindicato dos Jornalistas repudia veementemente as acusações infundadas recentemente dirigidas aos jornalistas da Agência Lusa por parte do partido Chega", indicou.

A posição do SJ surge depois de, no dia 05 de outubro, o deputado do Chega Pedro Frazão ter feito publicações nas redes sociais que colocam em causa a imparcialidade dos jornalistas da agência Lusa.

Segundo o SJ, "estas declarações, que colocam em causa a integridade e o profissionalismo dos repórteres e editores da Lusa, representam um ataque injustificado ao exercício livre e independente do jornalismo, um dos pilares fundamentais da democracia portuguesa".

O SJ disse ainda que a Lusa conta com "décadas de serviço público" e é "reconhecida pela sua isenção, rigor e compromisso com a verdade".

"Os seus profissionais trabalham diariamente sob critérios éticos e deontológicos claros, assegurando que todos os factos são verificados e apresentados com equilíbrio e responsabilidade", referiu.

Para o SJ, "qualquer tentativa de descredibilizar o trabalho jornalístico através de insinuações ou ataques políticos é profundamente grave e perigosa", apontando que "a liberdade de imprensa não é um privilégio dos jornalistas - é um direito de todos os cidadãos a serem informados de forma livre e plural".

"Reafirmamos, por isso, o nosso total apoio aos jornalistas da Lusa e a todos os profissionais de comunicação social que, em Portugal, continuam a exercer o seu trabalho com coragem, ética e dedicação, mesmo perante pressões ou tentativas de intimidação", salientou.

A Direção de Informação, o Conselho de Redação (CR) e a Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa já tinham divulgado comunicados sobre o tema.

"A Direção de Informação da Lusa acompanha o repúdio veemente dos membros eleitos do Conselho de Redação e da Comissão de Trabalhadores das acusações contra a independência dos jornalistas da agência Lusa, que foram difundidas nas redes sociais pelo deputado do partido Chega Pedro Frazão", lê-se na nota da direção, publicada no dia 10 de outubro.

Já a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação da agência consideraram que o ataque, contra a jornalista da Lusa Sofia Branco, "visa todos os profissionais da agência de notícias".

"Os elementos eleitos do CR e a CT da Lusa não se deixam intimidar pelas declarações do deputado do Chega", indicaram, sublinhando que "os jornalistas da agência Lusa não obedecem a partidos políticos, ideologias, religiões ou empresas".