Congestionamentos à conta do tráfego intenso, com piso ainda molhado

Bom dia. Ainda agora começa a amanhecer, ainda não são 8h00 e a maioria dos automobilistas ainda não saiu de casa para as estradas, mas já se sente o tráfego intenso e algum congestionamento rodoviário, sobretudo na Via Rápida.

Foto Google Maps

Cada vez mais cedo, estes congestionamentos no sentido Machico - Ribeira Brava tornam-se ainda mais complicados em dias de chuva ou, no mínimo, piso molhado, como é o caso de hoje, com alguns pontos ainda com sinais da precipitação da noite passada.

Pode vir a ser um longo início de dia nas estradas madeirenses, pelo que resta renovar o apelo: conduza com precaução.