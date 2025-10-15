Laurissilva cresce 6% Dados preliminares do 3.º Inventário Florestal da RAM foram obtidos a partir de perto de 13 mil fotopontos e de 383 parcelas de amostragem. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 16 de Outubro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Chegou a gripe aviária Análises laboratoriais confirmaram a presença de vírus influenza A numa ave selvagem recolhida junto ao porto do Funchal. Tudo o que precisa saber sobre a manifestação desta doença. Cobertura vacinal contra a gripe está abaixo do registo do ano passado: 5 mil por semana.

Outros destaques:

Bombeiro agressor em casa com pulseira electrónica Suspeito de violência doméstica em Machico vai deixar a prisão preventiva mas continua proibido de contactar a vítima e o filho menor.

CDU teve mais candidatos do que votos em 13 listas

E, por fim, Sinalizadas 177 pessoas sem-abrigo Governo apresenta hoje estratégia para integração.

