Hamas libertou mais 13 reféns israelitas

O Hamas entregou mais 13 reféns israelitas à Cruz Vermelha Internacional, noticiaram hoje as televisões de Israel.

Sete reféns já tinham sido entregues.

Os reféns israelitas que ainda não tinham sido libertados realizaram videochamadas com as famílias, de acordo com a principal associação de familiares dos reféns em Israel em declarações à Agência France Presse.

A mãe de Rom Braslavski falando com o seu filho pela primeira vez em mais de 2 anos, após ter sido libertado hoje pelos terroristas do Hamas. pic.twitter.com/XGPcW12EJY — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 13, 2025

A associação Fórum das Famílias partilhou vídeos e fotografias de Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio - reféns que, segundo as autoridades israelitas, ainda não foram libertados.

Várias fontes do Hamas confirmaram à AFP que os contactos foram estabelecidos, sem fornecer mais detalhes sobre os motivos ou o momento das ligações telefónicas.

Bar Kuperstein encontrando-se com a sua família, mais de 2 anos depois de ter sido sequestrado pelo Hamas. pic.twitter.com/L7R8UzftqK — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 13, 2025

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o "regresso a casa" de sete reféns israelitas libertados hoje pelo Hamas na Faixa de Gaza que foram identificados.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

One of the most historic and emotional moments in the history of Israel 🇮🇱



Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity 🎗 pic.twitter.com/h0hqRQ1JyA — REAL JEW (@THEREALJEW613) October 13, 2025

O Exército israelita informou que os sete reféns identificados entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.