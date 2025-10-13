Hamas libertou mais 13 reféns israelitas
O Hamas entregou mais 13 reféns israelitas à Cruz Vermelha Internacional, noticiaram hoje as televisões de Israel.
Sete reféns já tinham sido entregues.
Os reféns israelitas que ainda não tinham sido libertados realizaram videochamadas com as famílias, de acordo com a principal associação de familiares dos reféns em Israel em declarações à Agência France Presse.
A associação Fórum das Famílias partilhou vídeos e fotografias de Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio - reféns que, segundo as autoridades israelitas, ainda não foram libertados.
Várias fontes do Hamas confirmaram à AFP que os contactos foram estabelecidos, sem fornecer mais detalhes sobre os motivos ou o momento das ligações telefónicas.
Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o "regresso a casa" de sete reféns israelitas libertados hoje pelo Hamas na Faixa de Gaza que foram identificados.
"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.
O Exército israelita informou que os sete reféns identificados entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.