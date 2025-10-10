Manutenção de postos de transformação leva a corte de luz em túneis da Via Expresso

Entre os dias 13 e 17 de Outubro, a Via Expresso vai realizar trabalhos de manutenção de postos de transformação, pelo que será necessário proceder ao corte de energia em alguns troços e túneis da VE2 (que liga São Vicente ao Porto Moniz). A concessionária pede, por isso, especial atenção aos condutores.

Concretamente, será necessário proceder ao corte de energia nos seguintes troços/túneis da ViaExpresso:

entre os quilómetros 13+400 e 14+300 (Túnel da Fajã do Barro), entre as 22 horas do dia 13 de Outubro e as 02 horas do dia 14 de Outubro;

entre os quilómetros 14+300 e 14+950 (Túnel da Fajã do Manuel), entre as 23h55 do dia 13 de Outubro e as 04 horas do dia 14 de Outubro;

entre os quilómetros 10+900 e 12+925 (Túnel dos Casais), entre as 22 horas do dia 14 de Outubro e as 05 horas do dia 15 de Outubro;

entre os quilómetros 3+250 e 4+425 (Túnel de João Delgado), entre as 22 horas do dia 15 de Outubro e as 02 horas do dia 16 de Outubro;

entre os quilómetros 7+400 e 10+900 (Túnel da Fajã das Contreiras), entre as 22 horas do dia 16 de Outubro e as 04 horas do dia 17 de Outubro.

Os trabalhos vão estar devidamente sinalizados.