"É tempo de transformar o reconhecimento no trabalho da CDU em votos"

Foi numa iniciativa de campanha realizada esta manhã, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, que a candidatura à Câmara Municipal afirmou que "é preciso transformar o reconhecimento e o prestígio que a CDU conquistou junto da população em votos no próximo dia 12 de Outubro". Ricardo Lume acrescentou que "a luta pelos direitos precisa de uma nova etapa e essa etapa passa pela recuperação de eleitos da CDU na Câmara, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia".

O cabeça-de-lista da CDU fez questão de sublinhar que "milhares de funchalenses perderam a voz que os defendia dentro da Câmara Municipal, e que muitos dos problemas que afectam o dia-a-dia da população como o saneamento básico, a habitação, os transportes ou as condições laborais deixaram de ser discutidos nas reuniões da vereação da CMF".

É urgente resgatar essa voz! É preciso devolver à população a força que sempre a defendeu na CMF, essa força é a CDU. Quando é preciso lutar pelos direitos dos trabalhadores, pela habitação, pelos caminhos, pela justiça social é com a CDU que as pessoas contam. A CDU está todos os dias com o povo, em cada bairro, nas empresas, nos locais de trabalho nas zonas altas, em toda a cidade. Ricardo Lume

Foi nesse sentido que a CDU apelou à mobilização, dizendo que "a questão central desta eleições autárquicas não é escolher entre partidos que, no essencial, defendem os mesmos interesses e servem as mesmas clientelas". "A escolha decisiva é dar mais força a quem nunca desiste, a quem propõe soluções reais e defende os direitos do povo ao longo de todo o ano, a questão decisiva nestas eleições autárquicas é dar mais força à CDU", aponta.

A CDU reafirma que “existe um outro caminho para o Funchal: um caminho de justiça social, salários dignos, habitação acessível e direitos para todos, um caminho que devolve o Funchal à sua população", terminou.