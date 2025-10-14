Má utilização dos esgotos prediais levou a entupimento do colector no Bairro do Hospital
Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) esclarece que não se tratou de um rebentamento de um esgoto, mas sim de um entupimento do colector no Bairro do Hospital, na rua n.º 2, em frente à Escola Cruz de Carvalho.
Explica que a situação já se encontra resolvida, mas que ocorreu devido à "má utilização dos esgotos prediais, que têm sido usados, de forma inapropriada, como caixotes do lixo."
Tal como noticiado anteriormente, o entupimento ocorreu na tarde de segunda-feira. Na tarde de hoje os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a auxiliar na limpeza.
Erica Franco , 13 Outubro 2025 - 18:27
Andreia Correia , 14 Outubro 2025 - 14:33
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo