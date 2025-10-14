Benfica confirma voto físico integral e identifica listas dos candidatos

O Benfica confirmou hoje que as eleições para os órgãos sociais do clube terão integralmente voto físico em urna, em conformidade com os seus estatutos e face à oposição de três candidaturas ao modelo eletrónico.

"Face à oposição ao voto eletrónico das listas encabeçadas por João Ferreira Leite [Mesa da Assembleia Geral], João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes, as eleições disputar-se-ão integralmente no modelo tradicional de voto físico, da forma apontada no edital da sua marcação", indicou a Mesa da Assembleia Geral (MAG), em comunicado.

Na mesma nota, a MAG 'encarnada' oficializou os nomes candidatos nas listas aos diferentes órgãos sociais, atribuindo desde já as respetivas letras.

A lista A contempla uma candidatura única à Mesa de Assembleia Geral, liderada por João Ferreira Leite, e que conta com o apoio da Lista C, de João Diogo Manteigas, que concorre com listas à direção, por si presidida, e Conselho Fiscal.

Com candidaturas a todos os órgãos, Martim Lima Mayer integra a lista B, Luís Filipe Vieira a lista E, João Noronha Lopes a lista F e Rui Costa a lista G.

O candidato Cristóvão Carvalho concorre pela lista D, a qual tem apenas candidatura ao órgão de Direção.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, entre as 08:00 e 22:00, com a votação em Lisboa a ser feita no Pavilhão número um e número dois do Estádio da Luz, no mesmo dia em que a equipa 'encarnada' recebe o Arouca, na I liga de futebol.

Estão previstos locais de voto em todo o continente, em vários distritos de norte a sul, nas regiões autónomas da Madeira (Funchal) e dos Açores (em São Miguel e Terceira), em locais na Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Países Baixos, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça), em África (Angola, Moçambique e Cabo Verde), e continente americano (Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro; Canadá, em Montreal e Toronto; Estados Unidos, em Newark e New Bedford).

Concorrem às eleições no clube lisboeta o atual presidente, Rui Costa, o ex-presidente Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%) no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.