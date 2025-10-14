Infarmed alerta para suspensão de dois distribuidores pelas autoridades romenas

O Infarmed alertou as entidades que tenham adquirido medicamentos dos distribuidores Depolife Concept e East Pharma Dlt Trade, cuja atividade foi suspensa pelas autoridades romenas, para não os comercializarem.

Segundo a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde (Infarmed), a atividade de distribuição por grosso destas duas empresas foi suspensa pela autoridade competente da Roménia, por não cumprirem o sistema de boas práticas de distribuição de medicamentos de uso humano.

Face a esta situação, o Infarmed avisa todas as entidades que não devem comercializar medicamentos provenientes destes dois distribuidores, aconselhando-as a comunicar o caso ao regulador através do endereço eletrónico [email protected].

Alerta que os medicamentos fornecidos por distribuidores não autorizados devem ser considerados como falsificados, pois não está garantida a sua qualidade, segurança e eficácia.