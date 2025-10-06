Primeiro-ministro francês justifica demissão com falta de condições políticas

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, justificou hoje o pedido de demissão com a falta de condições políticas para permanecer no cargo que assumiu há menos de um mês.

A composição do governo, anunciada no domingo à noite, "deu origem ao despertar de alguns apetites partidários", lamentou Lecornu numa declaração a partir da residência oficial em Paris, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Não se pode ser primeiro-ministro quando não existem as condições para governar", considerou o primeiro-ministro demissionário, também citado pela agência espanhola EFE.

Lecornu disse que tentou "construir um caminho (...) em questões que anteriormente estavam bloqueadas", como o seguro de desemprego e a segurança social, para "restabelecer a gestão conjunta" e delinear um roteiro para tirar a França da crise.

Sébastien Lecornu apresentou hoje a demissão ao Presidente Emmanuel Macron, que a aceitou.

Nomeado em 09 de setembro, Lecornu foi alvo de críticas por parte dos opositores e da direita depois de revelar parte do executivo no domingo à noite.

Trata-se do terceiro governo em França num ano.

Lecornu, 39 anos, deveria apresentar a declaração de política geral à Assembleia Nacional francesa na terça-feira.