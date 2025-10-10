MPT diz que funchalenses desconhecem presidentes de juntas

O candidato do Movimento Partido da Terra (MPT) à presidência da Câmara Municipal do Funchal disse hoje que muitos funchalenses desconhecem os presidentes das Juntas de Freguesia e acusou a autarquia de deixar bairros sociais ao abandono.

"Contactei com muitas pessoas. Temos as Juntas de Freguesia que não estão com a população, não estão com os fregueses, estão distantes. Principalmente em Santo António, São Pedro e São Martinho, as pessoas mal conhecem o presidente da Junta de Freguesia", afirmou o cabeça de lista do MPT no último dia de campanha para as eleições autárquicas de domingo, no Bairro das Courelas, em Santo António.

Válter Rodrigues apontou que aquele complexo de habitação social foi "deixado ao abandono", num desrespeito pela "dignidade das pessoas". "Os jardins não estão limpos, os lixos são a céu aberto, não tem qualidade para as pessoas que moram", lamentou.

O seu objetivo é transmitir a "mensagem aos funchalenses para acreditarem", já que, considerou, nos quatro anos em que esteve na Assembleia Municipal do Funchal contribuiu para a resolução de alguns problemas no concelho.

Segundo o candidato, o partido evitou que alguns moradores nos bairros sociais fossem despejados e pode continuar a ser procurado pelas pessoas que precisem, porque está disponível para "reivindicar todos os seus direitos" e ajudar nos processos burocráticos relacionados com habitação na Sociohabita (gestora dos bairros camarários) e a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

"As pessoas que pagam renda têm direito a ter a sua casa em condições no bairro social", sustentou.

Válter Rodrigues indicou que nos últimos quatro anos alertou para alguns problemas dos funchalenses, com pedidos para instalação de caleiras "porque as águas iam para as casas", limpezas de esgotos em Santo António e São Pedro, criação de lombas de segurança em São Roque ou limpeza da ribeira de Santa Maria Maior, "cheia de ratos".

Também a importância de vedar casas devolutas utilizadas por toxicodependentes foram alvo dos seus apelos, tendo a Câmara Municipal do Funchal identificado os donos das propriedades para fecharem os imóveis.

O atual executivo, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis eleitos da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O MPT tem um deputado na Assembleia Municipal o Funchal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se também à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).