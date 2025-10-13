Terão PSD e CDS conseguido mais votos do que todos os demais partidos juntos?

É o que se poderia chamar de continuação da disputa eleitoral. Agora não pelos resultados nas urnas, mas pelos argumentos sobre quem domina o panorama político regional. A capa do DIÁRIO, desta segunda-feira, deu, como seria de antever, destaque às eleições autárquicas de domingo, com relevo ao resultado obtido pelo PSD, à surpresa que constituiu a vitória do Chega em São Vicente e à derrota do PS, no concelho da Ponta do Sol.

O reflexo dessa capa, no sítio da Internet do DIÁRIO, em dnoticias.pt, gerou um conjunto de comentários, com leitores a menorizarem a vitória social-democrata por, afirmam, a maior parte da Madeira não ter votado no PSD/CDS.

Um dos leitores, não identificado publicamente, veio chamar de aziadas às pessoas que fazem tais comentários porque, afirma, o PSD/CDS conseguiram mais votos do que todos os outros partidos em conjunto.

Terá razão o leitor, os dois partidos que se apresentaram coligados em vários municípios conseguiram mesmo mais votos do que todos os demais, nas eleições para as câmaras municipais?

A verificação da veracidade ou falsidade da afirmação será feita com base nos resultados oficiais, ainda que não definitivos, publicados no sítio da Internet da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. Na avaliação, o foco será as várias votações para as 11 Câmaras Municipais dos concelhos regionais, mas também revelaremos a realidade, no que diz respeito às Assembleias Municipais e às Assembleias de Freguesia.

O foco nas Câmaras Municipais deve-se ao facto de ter sido esse o cerne destacado na primeira página do DIÁRIO, que deu origem aos comentários.

Considerando sempre a totalidade da Região, os números revelam que as coligações PSD/CDS, mais o PSD e o CDS, quando concorreram sozinhos, alcançaram um total de 65.463 votos.

Toda a oposição em conjunto, aqui considerada como todas as outras forças políticas, obteve 74.118 votos.

Assim resulta claro que nem o PSD, nem o CDS, nem considerados em conjunto, conseguiram mais votos do que toda a oposição junta.

A título complementar, vejamos o que aconteceu com o conjunto das Assembleias Municipais da Região.

O PSD, o CDS e as coligações PSD/CDS conseguiram na globalidade 64.529 votos. Todas as demais forças políticas alcançaram 75.111 votos.

Assim, também para as Assembleias Municipais é claro que o PSD e o CDS não obtiveram mais votos do que todos os seus adversários, em conjunto.

Por fim, olhemos à realidade das Assembleias de Freguesia.

O PSD, o CDS e as coligações entre ambos alcançaram 68.229 votos. No lado oposto, todas as forças políticas alcançaram 67.764 votos. Neste caso, toda a oposição alcançou menos 465 votos do que os dois partidos que estão coligados na governação da Região.

Outra forma de analisar será pelo número de câmaras conquistadas. O PSD e o CDS, em conjunto ou separadamente, conseguiram conquistar sete câmaras municipais, que comparam com as quatro alcançadas pelos demais partidos.

Ora, se é verdade que em número o PSD e o CDS conseguiram mais câmaras Municipais do que todas as restantes forças políticas, não deixa de ser verdade que o leitor colocou o foco no número de votos alcançados. A análise com esse ponto de vista é inequívoca. O PSD e o CDS conseguiram menos 8.655 votos do que todos os demais partidos, nas eleições para as Câmaras Municipais.

Pelo exposto, avaliamos como falsa a afirmação do leitor, quando afirma que “o PSD/CDS na Madeira têm mais votos do que a oposição toda”.

A frase continuaria ser falsa se não distinguíssemos os órgãos autárquicos e somássemos todos os votos. Nessa circunstância, o CDS e o PSD contabilizariam 198.221 votos e todos os demais partidos 216.993. São mais 18.772 do que os populares e os social-democratas juntos.