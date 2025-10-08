Barcos de nova flotilha para Gaza interceptados por exército israelita

- A coligação Freedom Flotilla-Thousand Madleens, que se dirige para Gaza com nove navios, com o objetivo de furar o bloqueio israelita, declarou hoje que algumas das embarcações foram interceptadas esta madrugada pelo exército de Israel.

Através das redes sociais, a flotilha indicou que, às 03:38 (horário de Lisboa), oito navios militares israelitas cercaram os navios em águas internacionais e que pelo menos dois foram interceptados, sendo que, por volta das 04:00, também o veleiro Milad foi atacado e interceptado.

🆘The Conscience Boat and Thousand Madleens to Gaza — part of the Freedom Flotilla Coalition — have just been intercepted!



Please share! Please keep your eyes on the Flotilla! pic.twitter.com/6AR1a5djoE — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 8, 2025

"O exército israelita não tem jurisdição legal em águas internacionais. A nossa flotilha não representa qualquer ameaça. Estamos a transportar ajuda vital no valor de mais de 110.000 dólares [cerca de 94.000 euros] em medicamentos, equipamento respiratório e suplementos nutricionais para os hospitais de Gaza", referiu a iniciativa.

A flotilha, com uma tripulação de cerca de 140 pessoas, já esperava que os navios fossem interceptados no Mediterrâneo, tal como aconteceu com a Global Flotilla Sumud, que zarpou quase um mês antes da Freedom Flotilla.

🚨Breaking: The Gaza Sunbirds boat, part of the Freedom Flotilla and Thousand Madleens mission to Gaza has been violently intercepted by Israeli forces. Organizers say two boats appear to have been intercepted.



Videos by the Freedom Flotilla Coalition (Instagram) pic.twitter.com/wKSbTMzmQA — Drop Site (@DropSiteNews) October 8, 2025

A missão constitui uma nova tentativa de quebrar o cerco israelita a Gaza e criar um corredor humanitário para o enclave palestiniano.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita condenou nas redes sociais a "tentativa fútil" de "penetrar numa zona de combate", indicando que "os navios e os passageiros foram transferidos para um porto israelita" e "devem ser rapidamente expulsos".