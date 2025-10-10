Cruz Vermelha registou 1.666 ocorrências na Madeira entre Julho e Setembro

A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira "registou um total de 1.666 ocorrências durante o 3.º trimestre de 2025, abrangendo toda a Região Autónoma da Madeira", informa a sua Estrutura Local de Emergência (ELE).

Assim, entre Julho e Setembro, a ELE "respondeu a 1.666 ocorrências, o que representa um aumento de cerca de 55% face ao trimestre anterior, em que foram registados 1.074 eventos da mesma tipologia. Os serviços de emergência pré-hospitalar aumentaram 72%, passando de 743 no segundo trimestre para 1.282 no terceiro. Já os transportes de doentes não urgentes registaram uma subida de 16%, passando de 282 para 326".

Num balanço, refere que "também o número de ações de prevenção e assistência em eventos cresceu, com 60 intervenções realizadas entre julho e setembro, face às 49 registadas no trimestre anterior, o que corresponde a um acréscimo de 22%", enquanto "as ocorrências por doenças súbitas e traumatismos ou quedas continuaram a representar a maioria das ativações, mantendo-se como as principais causas de intervenção das equipas da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira".

Nesta sua actividade, "sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a principal atividade da ELE centrou-se na resposta pré-hospitalar integrada no Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR), com equipas da emergência da CVP em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, desde Julho de 2025, estando associado a este facto o aumento substancial das operações de emergência da CVP-Madeira neste último trimestre", conclui este balanço trimestral.

Novos voluntários podem inscrever-se

Na mesma nota, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa relembra que está aberto o processo de recrutamento de novos voluntários para a área de Emergência, até 31 de outubro". Assim, "as inscrições destinam-se a todos os interessados em contribuir para a missão humanitária da instituição. Para integrar a equipa, os candidatos devem cumprir alguns requisitos: disponibilidade, 11.º ano de escolaridade e idade igual ou superior a 17 anos".

Com esta iniciativa, garante, "a Cruz Vermelha Portuguesa procura reforçar as suas equipas operacionais na Região Autónoma da Madeira, incentivando a participação ativa da comunidade nas respostas a emergências e no apoio às populações. As inscrições podem ser realizadas através do formulário online disponível em https://forms.gle/mWZvYakHgTJPxTAT7.

Ou então podem fazê-lo presencialmente, na sede da Delegação da Madeira, situada na Rua das Mercês, n.º 40. Para mais informações, os interessados podem contactar a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira através do email [email protected] ou do telefone 291 741 115.